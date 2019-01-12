İnsansız araca milyarlık yatırım
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yarın 2016 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla BMC’ye tahsis edilen 2 bin 500 dönüm arazide kurulacak Karasu’daki “savunma kentinin” temelini atacak.
BMC’ya ait fabrikada insansız zırhlı araçlar ve lazer silahlar üretilecek. 1200 kişinin istihdam edileceği ve yaklaşık 1 milyar liralık yatırımın yapılacağı tesisin Karasu’yu “savunma sanayi kenti” yapması planlanıyor. Fabrikanın hayata geçmesinin ardından BMC, tekerlekli ve paletli zırhlı taşıyıcılardan, lazer silahlı insansız zırhlı taşıyıcılara, mayına karşı dayanıklı uzaktan kumandalı araçlardan, top bataryalarına ve füze sistemlerine kadar birçok kritik parçayı Türk mühendisleriyle birlikte geliştirecek. Fabrikanın üretime geçmesiyle ordunun ihtiyaçları ve talepleri Karasu’daki fabrikadan temin edilecek. Fabrikada geliştirilen ürünlerin dış pazarlara ihraç edilmesi de planlanıyor. Böylece savunma sanayinde yüzde 68 olan yerlilik oranının artırılması amaçlanıyor. Geçen ağustos ayında BMC’ye Sakarya’daki yatırım için KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, KDV iadesi, yüzde 100’lük kurumlar vergisi indiriminden yararlanma imkânı getirilmişti.
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