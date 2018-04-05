İnsan zekâsını geçmesi kaçınılmaz
SON dönemlerin en çok konuşulan ve tartışılan konularının başında yer alan yapay zekâ konusunda dünyanın en önemli isimlerinden biri olan Prof. Stuart J. Russell, “Yapay zekâ bizleri nasıl daha iyi insanlar yapabilir” başlıklı konuşmasında artık makinelerin hayatımıza daha fazla değer katacağını belirtti.
Russell, özellikle son 5 yıldan beri yapay zekâ konusunda bir patlama olduğunu belirterek, “Biz insanoğlu olarak kendimizi başka bir metotla yok etmezsek yapay zekanın insan zekasını geçmesi kaçınılmaz son olacaktır. 5 yıl sonra yapay zekâlı robotlar, sokakta aramızda dolaşacak. Artık çamaşır yıkayacaklar, tarlada ekin biçecekler, size yemek pişirecekler. Fakat akşam yemeği olarak sevdiğiniz bir eşyanızı fırına atabilirler” dedi. Yapay zekânın insanlığın sonunu getirebileceği iddialarına da yanıt veren Russell, “Şu anda, yapay zekâ insanlar gibi duygulara sahip değil. İleride, yapay zekânın insanlığın yaşadığı bir dünyanın sonunu getirmemesi için, onlardan ne istiyorsak ona göre programlamalıyız. Yapay zekâ insan zekâsını bir zaman geldiğinde geçecek. Ama ne zaman bilmiyoruz.”
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