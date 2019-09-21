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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
21.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

‘İnşaatta en kötü geride kaldı’

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‘İnşaatta en kötü geride kaldı’

TAHİNCİOĞLU Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu, konut pazarında hareketliliğin başladığını söyledi.

Son 2 yılda vatandaşın mevduat faizini tercih ettiğini ve konut yatırımından uzak durduğunu belirten Tahincioğlu, “Kur ve faiz dalgalanmalarından en çok inşaat sektörü etkilendi. Zor bir süreç geçirdik. Ancak 2 aydır tablonun değiştiğini görüyoruz. Konut kredi faizlerinin de düşmesiyle birlikte satış ofislerinde hareketlilik başladı. 2 yıldır bekleyen talep alıma dönüyor. Stokların erimeye geçtiğini görüyoruz. İnşaat sektöründe en kötü geride kaldı. İstihdamda iyileşme başladı, duran ya da yavaşlayan inşaatlar hızlandı” dedi. Satışlardaki düşüş nedeniyle firmaların uzun süredir fiyat artışı da yapamadığını belirten Tahincioğlu, maliyet artışı kaynaklı zamların kaçınılmaz olduğunu söyledi. Tahincioğlu firmaların yüzde 10 ila 20 arasında zam yapmasını beklediğini de ekledi.

‘İnşaatta en kötü geride kaldı’

ŞANTİYELERİMİZ DURMADI

İnşaat sektörünün zor bir dönemden geçmesine rağmen firma olarak çalışmalarını durdurmadıklarını belirten Tahincioğlu, “Son dönemde ekonomimizdeki tüm dalgalanmalara ve sektörümüzde yaşanan sıkıntılı durumlara rağmen şantiyelerimizdeki çalışmalarımız hız kesmeden devam etti” dedi. Devam eden projeleri hakkında bilgi veren Tahincioğlu şunları söyledi: “Kayaşehir’de 2 bin üniteden oluşan projemizde 2 etap bitti, son etapta tamamlanıyor. Ofis ve alışveriş merkezi önümüzdeki sene sonunda bitecek. Bağdat Caddesi’de 400 dairelik 12 binada kentsel dönüşüm yaptık, inşaatlar tamamlandı. Küçükyalı projemizde teslimler önümüzde yaz yapılacak. İstinye’de ve Kağıthane’de inşaatlar sorunsuz devam ediyor. Satışlarda da Kayaşehir’i tamamladık, İstinye’de yüzde 59.7’ye, Küçükyalı’da yüzde 60’a geldik. Bunlara ek olarak Kartal, Kozyatağı, Beykoz, Beylerbeyi, Ataşehir, Bahçelievler, Zeytinburnu ve Çengelköy gibi birçok bölgede planlama aşamasında olan projelerimiz mevcut. Önümüzdeki dönemlerde bu projelerimizi de hayata geçirmeyi planlıyoruz.”

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