İnşaatta dipten dönüşün işaretleri geliyor
Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB), İnşaat Sektörü Analizi’nin Ekim 2019 sayısını yayımladı.
‘2019 Yılı Beklenenden Zor Geçiyor’ başlıklı analizde, “200’ü aşkın alt sektöre talep yaratarak ekonominin lokomotifi olma özelliği taşıyan inşaat sektörü, son 5 çeyrekte daralmayı sürdürmüştür. Sektörde mali yapılarda bozulma, finansman sıkıntısı ve talep daralması ile oluşan arz - talep dengesizliğinin etkisi geçtiğimiz dönemde de devam etmiştir” ifadelerine yer verildi. Yurtiçinde inşaat harcamalarının, 2018 yılının son iki çeyreğinde gerileme eğilimine girdiği belirtilirken, özel sektör yatırımları ve büyük ölçekli kamu -özel ortaklığı projelerinde de finansman sorunlarının geçtiğimiz dönemde arttığı tespit edildi. İnşaat yatırımlarında tasarrufa gidilmesine dikkat çekilen analizde istihdam kaybına da vurgu yapıldı. Müteahhitlik firmalarının finansman sıkıntısına dikkat çekilirken, “BDDK verilerine göre; Haziran sonu itibariyle inşaat sektörüne açılan nakdi kredi hacmi 224 milyar TL düzeyine erişmiş, takipteki kredi hacmi 15 milyar TL olmuş ve kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 6,69 olarak kaydedilmiştir” denildi.
9 AYDA 151 PROJE
Tüm bu gelişmelerle birlikte, ekonomi yönetiminin son dönemde gerek makro ekonomiyi gerek sektörü canlandırmaya yönelik attığı adımların etkisiyle geleceğe yönelik olumlu sinyaller alınmaya başlandığı da belirtildi. TÜİK İnşaat Sektörü Güven Endeksi’nin yılın ikinci yarısından itibaren yukarı yönlü bir seyir izlemeye başladığı belirtilirken şu ifadelere yer verildi: “Konut alanında 2018 ikinci yarısında başlayan durgunluk, teşvik ve kampanyalar ile düşen faizler başta olmak üzere piyasayı canlandırmak üzere atılan adımlara rağmen 2019 yılının ilk yarısında geride bırakılamamıştır. Yılın ikinci yarısında ise konut satışlarında dipten dönüşün işaretleri dikkat çekmektedir. Ülkemizde konut alanında arz - talep dengesinin sürdürülmesini teminen bir strateji belirlenmesi ihtiyacı devam etmektedir. Konut ihtiyacının sürmesine karşın arz ile talebin buluşmasını engelleyen faktörlerin başında tüketicilerde ekonomideki belirsizlikten kaynaklı temkinli duruşun artmış olması sonucu talebin azalması gelmektedir.” Türk müteahhitlik firmalarının, bu yılın ocak-eylül döneminde yurtdışında 7.5 milyar dolar tutarında toplam 151 proje üstlendiğinin açıklandığı analizde, bu rakamlarla, yurt dışı müteahhitlik hizmetleri kapsamında 1972 yılından bugüne kadar üstlenilen proje sayısının 9 bin 800’e, toplam proje tutarının da 387.6 milyar dolara ulaştığı belirtildi.
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