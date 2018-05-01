İnşaatta çeyrek asrı devirdi, rotayı butik otelciliğe kırdı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleriİnşaatta çeyrek asrı devirdi, rotayı butik otelciliğe kırdı
GeriEkonomi İnşaatta çeyrek asrı devirdi, rotayı butik otelciliğe kırdı
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
Hurriyet.com.tr/EKONOMİ
01.05.2018 - 11:37, Son Güncelleme:

İnşaatta çeyrek asrı devirdi, rotayı butik otelciliğe kırdı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İnşaatta çeyrek asrı devirdi, rotayı butik otelciliğe kırdı

Mimarlık ve inşaat sektöründe çeyrek asrı geride bırakan Kinesis İnşaat, turizm ve otelcilik yönelik yatırımlara ağırlık vermeye başladı. İzmir Alaçatı ve İstanbul Atakent’te iki butik oteli hizmete alan şirket, gelecek yıl da Asmalımescit’te bulunan iki tarihi binayı otele dönüştürüyor.

Türkiye otelciliğinde bir eksiği tamamlamak amacıyla bu sektöre girme kararı aldıklarını söyleyen Kinesis İnşaat AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Mimar Orhan Bayrak, “2010 yılında Alaçatı’da açtığımız Alâ Otel ile otelcilik sektörüne hem hizmet hem de mimari anlayışımızla yeni bir soluk getirdiğimize inanıyoruz. Sektöre, beş yıldızlı otel düşüncesiyle değil ama şıklık ve konfordan asla ödün vermeyen kendimize özgü bir ara otel formu kazandırdık. Çünkü Türkiye’de beş yıldızlı otel konforunda fakat daha erişilebilir fiyatlarda otelcilik anlayışının eksik olduğuna inanıyoruz” dedi.

GELECEK YIL KAPILARINI AÇIYOR
İstanbul’un gözde eğlence merkezi Asmalımescit’teki yeni projeleri hakkında bilgi veren Orhan Bayrak, “Asmalımescit İstanbullular için özel bir yere sahip… Hem mimari açıdan hem de sosyal kültür açısından tarihi değeri çok yüksek olan bir semt. İki özel tarihi binamızı otele dönüştürüyoruz. 2019 yılında faaliyete geçmesini planladığımız Jurnal Otel, bu tarihi dokuya eşlik edecek, oranın kültürüne katkıda bulunacak bir otel olacak. Otelimiz, şehrin eğlence merkezinde olacağı için konseptini de bu çizgide oluşturmayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.

İKİ ASRI DEVİREN METRUK BİNADA…
Alaçatı’da hizmete aldıkları Alâ Otel’in 2 asrı geride bırakan metruk bir binanın yeniden ele alınması ile ortaya çıktığına işaret eden Bayrak, “Alaçatı kentsel sit alanı içinde bulunuyor. 200 yıllık bir arsa ve metruk binadan alınmış taşlarla yapılmış, köy içinin en büyük otellerinden biri…Endonezya'nın farklı adalarından getirilmiş, tamamı doğal, masif el yapımı mobilyalar kullanıldı” dedi.

İnşaatta çeyrek asrı devirdi, rotayı butik otelciliğe kırdı

Orhan Bayrak, Atakent'te geçen yıl hizmete aldıkları otelde doluluk oranının yüzde 90'ı aştığını kaydetti.

YURT DIŞI HAZIRLIKLARI DA VAR
Bayrak, İstanbul’un finans merkezi olarak kabul edilen Atakent’te geçen yıl hizmete aldıkları otelin ise, kısa süre önce açılmasına karşın yüzde 90 doluluk seviyesini aştığını kaydetti. Bayrak, Türkiye otelcilik sektörüne farklı bir mimari ve hizmet anlayışı taşımayı hedeflediklerini kaydederek, Portekiz ve İrlanda’da da hayata geçirmeyi planladıkları otel projelerinin olduğunu kaydetti. Bayrak, İstanbul Ümraniye’de ise 120 daireli bir konut projelerinin bulunduğunu kaydetti. Bayrak, aradan geçen 25 yıllık sürede, çeşitli şirketlere, 100'ü aşkın binayı tamamlayarak teslim ettiklerini kaydetti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
SPONSORLU

İş dünyasında kazanmanın beş altın kuralı

İhracat, Nisan ayında 13.5 milyar dolar oldu

İnşaatta çeyrek asrı devirdi, rotayı butik otelciliğe kırdı

SPONSORLU

Başarılı girişimciler yatırımlarını nasıl yapıyor?