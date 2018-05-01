İnşaatta çeyrek asrı devirdi, rotayı butik otelciliğe kırdı
Mimarlık ve inşaat sektöründe çeyrek asrı geride bırakan Kinesis İnşaat, turizm ve otelcilik yönelik yatırımlara ağırlık vermeye başladı. İzmir Alaçatı ve İstanbul Atakent’te iki butik oteli hizmete alan şirket, gelecek yıl da Asmalımescit’te bulunan iki tarihi binayı otele dönüştürüyor.
Türkiye otelciliğinde bir eksiği tamamlamak amacıyla bu sektöre girme kararı aldıklarını söyleyen Kinesis İnşaat AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Mimar Orhan Bayrak, “2010 yılında Alaçatı’da açtığımız Alâ Otel ile otelcilik sektörüne hem hizmet hem de mimari anlayışımızla yeni bir soluk getirdiğimize inanıyoruz. Sektöre, beş yıldızlı otel düşüncesiyle değil ama şıklık ve konfordan asla ödün vermeyen kendimize özgü bir ara otel formu kazandırdık. Çünkü Türkiye’de beş yıldızlı otel konforunda fakat daha erişilebilir fiyatlarda otelcilik anlayışının eksik olduğuna inanıyoruz” dedi.
GELECEK YIL KAPILARINI AÇIYOR
İstanbul’un gözde eğlence merkezi Asmalımescit’teki yeni projeleri hakkında bilgi veren Orhan Bayrak, “Asmalımescit İstanbullular için özel bir yere sahip… Hem mimari açıdan hem de sosyal kültür açısından tarihi değeri çok yüksek olan bir semt. İki özel tarihi binamızı otele dönüştürüyoruz. 2019 yılında faaliyete geçmesini planladığımız Jurnal Otel, bu tarihi dokuya eşlik edecek, oranın kültürüne katkıda bulunacak bir otel olacak. Otelimiz, şehrin eğlence merkezinde olacağı için konseptini de bu çizgide oluşturmayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.
İKİ ASRI DEVİREN METRUK BİNADA…
Alaçatı’da hizmete aldıkları Alâ Otel’in 2 asrı geride bırakan metruk bir binanın yeniden ele alınması ile ortaya çıktığına işaret eden Bayrak, “Alaçatı kentsel sit alanı içinde bulunuyor. 200 yıllık bir arsa ve metruk binadan alınmış taşlarla yapılmış, köy içinin en büyük otellerinden biri…Endonezya'nın farklı adalarından getirilmiş, tamamı doğal, masif el yapımı mobilyalar kullanıldı” dedi.
Orhan Bayrak, Atakent'te geçen yıl hizmete aldıkları otelde doluluk oranının yüzde 90'ı aştığını kaydetti.
YURT DIŞI HAZIRLIKLARI DA VAR
Bayrak, İstanbul’un finans merkezi olarak kabul edilen Atakent’te geçen yıl hizmete aldıkları otelin ise, kısa süre önce açılmasına karşın yüzde 90 doluluk seviyesini aştığını kaydetti. Bayrak, Türkiye otelcilik sektörüne farklı bir mimari ve hizmet anlayışı taşımayı hedeflediklerini kaydederek, Portekiz ve İrlanda’da da hayata geçirmeyi planladıkları otel projelerinin olduğunu kaydetti. Bayrak, İstanbul Ümraniye’de ise 120 daireli bir konut projelerinin bulunduğunu kaydetti. Bayrak, aradan geçen 25 yıllık sürede, çeşitli şirketlere, 100'ü aşkın binayı tamamlayarak teslim ettiklerini kaydetti.
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