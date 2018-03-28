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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
28.03.2018 - 12:49, Son Güncelleme:

İnşaatta 15 milyar liralık hedef

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İnşaatta 15 milyar liralık hedef

Türkiye’nin inşaat üretiminde Çin’le birlikte dünyada lider konumda bulunduğuna dikkat çeken Torkam İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Dereli, sektördeki firmalara dünyaya açılma çağrısında bulundu.

“Böylece elbirliği ile ülkemizi inşaat sektöründe açık ara dünya liderliğine taşıyabiliriz” diye konuşan Dereli, yurtdışında geniş bir coğrafyada konut açığı bulunduğunu ve ilk etapta 1 trilyon dolarlık bir pazara ulaşılabileceğini belirtti. Mahmut Dereli, sektördeki deneyiminin 25 yıla yaklaştığını kaydederek, “İstikrarlı bir büyüme gösteren ve bugüne dek 1 milyon metrekareyi aşkın inşaat alanı üzerinde, 10 binden fazla konut ve rezidansın yanı sıra AVM, çarşı ve otel inşa eden şirketlerimiz, ‘2020 yılına kadar 1 milyar dolar iş hacmi’ hedefini 2017 yılında gerçekleştirmeyi başardı. Hedeflerimizi belirlenen sürelerden daha kısa sürelerde gerçekleştirmemiz, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını kutlayacağımız 2023 yılı için, iş hacmi hedeflerimizi 15 milyar TL olarak revize etmemizi sağladı. Yurtiçi ve yurtdışında imza atacağımız çalışmalarla bu hedefi yakalayacağımıza inanıyoruz” dedi.

DÜNYAYA AÇILIM
Torkam İnşaat’ın son dönemdeki faaliyetlerine ilişkin bilgi veren Mahmut Dereli, öncelikli hedeflerinin nitelikli konut projelerini Anadolu’ya ve yurtdışına taşımak olduğunu söyledi. Yurtiçindeki çalışmalarının TOKİ ve Emlak Konut gibi kamu kurumları ile gelir paylaşım modeline dayalı projeler çerçevesinde şekillendiğini ifade eden Dereli, yurtdışında ise Cezayir, Bulgaristan ve Türkmenistan’da gerçekleştirdikleri konut projelerinin benzerlerini farklı ülkelere de taşımayı amaçladıklarını belirtti.

Güney Amerika’dan Ortadoğu ve Afrika’ya uzanan geniş bir coğrafyada sayısız ülkede inşaat sektörü için çok büyük fırsatlar bulunduğuna dikkat çeken Dereli, “Bu bölgelerde çok ciddi bir konut açığı var. Şu an ilk etapta 10 milyon adet ve 1 trilyon dolarlık bir pazardan söz etmek mümkün. Türkiye, inşaat üretiminde Çin’le birlikte dünyada lider konumda bulunuyor. Kaliteye verdiğimiz önem, özenli, hızlı ve pratik çalışma modeli ile birleşince, ülkemizin bu alandaki farkı da açıkça ortaya çıkıyor. Torkam İnşaat olarak, ‘80 milyon değil, 8 milyar için kolları sıvamak gerek’ sloganından hareketle, Türk inşaat şirketlerine dünyaya açılma çağrısında bulunuyoruz. Böylece elbirliği ile ülkemizi inşaat sektöründe açık ara dünya liderliğine taşıyabiliriz. Japonya’nın elektronikte, Almanya’nın sanayide, ABD’nin teknolojide gösterdiği başarıların bir benzerini inşaat sektöründe gösterebilecek güçteyiz” dedi.

EMLAK KATILIM BANKASI
Sektörün güncel durumuna ilişkin görüşlerini paylaşan Mahmut Dereli, “Türkiye ekonomisinin büyümesiyle birlikte gelişmeye devam eden inşaat sektörü, çeyrek dilimlerde zaman zaman düşüş kaydetse bile 2018 yılı genelinde olumlu bir tablo sergileyecektir. İnşaat sektörünün büyürken sadece kendisini büyütmediğini, 230’dan fazla sektörü de desteklediğini unutmadan, sektörün geneline hitap edecek, uzmanlaşmış, gerek bankacılık faaliyetleri gerçekleştirecek gerekse ikincil piyasalara ürün ihraç edecek bir emlak katılım bankası kurulması yönünde önerimiz var. Bugün mevcut bankacılık sistemi içerisinde, inşaat ve gayrimenkul sektörü Türkiye’nin lokomotif sektörü konumunda bulunmasına ve çok ciddi bir pazar büyüklüğüne sahip olmasına rağmen, bazı bankaların sektöre hizmet vermekte başarılı olamadığını görüyoruz. Katılım bankalarının çalışma şekli, sektördeki firmaların çalışma biçimlerine biraz daha yakın ve yatkın olduğu için, ana gayesi sektöre hizmet sunmak olan bir katılım bankası sektöre daha da ivme kazandıracaktır” diye konuştu.

Cezayir’de 6 bin konut yapıyor
Yurtiçindeki projelerinde kendileri için en önemli hususun lokasyon olduğunu belirten Dereli, “Şu an Türkiye’de üzerinde önemle durduğumuz iki projemiz var. Bunlardan biri Konya’nın merkezindeki Temaşehir Konya projesi. Bir diğeri ise başlamaya hazırlandığımız ve çok yakında detaylarını açıklayacağımız Torkam E5 projesi. Torkam E5 projemiz Florya - Sefaköy aksında, İstanbul’un merkezinde konumlanıyor. Ancak yurtdışında da bize büyük heyecan veren çalışmalarımız var. Şu an yurtdışı odağımızda farklı ülkeler bulunuyor. Komşu ülkelerde çok başarılı projeler gerçekleştiren Türk şirketleri var. Biz de uzak ülkelerde benzer çalışmalar gerçekleştirmek istiyoruz. Örneğin halen Cezayir’de Konut Bakanlığı için toplam tutarı 250 milyon dolar olan 6 bin konut inşa ediyoruz. Cezayir özelindeki hedefimiz, alınan işlerin toplam miktarını 5 yıl içinde 1 milyar dolara çıkarmak” ifadelerini kullandı.

“Kentsel dönüşümde rant ekseninden uzaklaşılmalı”

Torkam İnşaat’ın kentsel dönüşüm projeleri içinde yer almadığını hatırlatan Dereli, “Ancak kentsel dönüşüm konusunu gayrimenkul sektörünün büyümesinden ve yaşadığı sorunlardan bağımsız değerlendirmek mümkün değil. Kentsel dönüşüm dediğimizde, yüzde 60’ı İstanbul’da olan 100 milyar dolarlık bir pazardan söz ediyoruz” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü: “Bugüne kadar kentsel dönüşüm başlığında yeteri kadar ilerleme sağlanamadı. Bunun başlıca sebebi, sistemin bir türlü tam olarak oturtulamamasıydı. Bununla birlikte, Fikirtepe’de ilgili bakanlığın devreye girmesi gibi, büyük kamu oyuncularının aktif rol oynamaya başlaması, ilerleme sağlanmasına yardımcı oldu. Kentsel dönüşüm sürecinde, vatandaşla yatırımcının ya da müteahhitin karşı karşıya gelmesi şeklinde değil, TOKİ ve KİPTAŞ gibi kamu kurumlarının devreye girerek etki alanını genişletmeleri gerekiyor. Esenler’de, Zeytinburnu’nda olduğu gibi, dönüşüm toplu bir şekilde yapılırsa daha etkili olur. Kamu kurumlarının organize edici bir konuma gelmesi ile konunun rantsal dönüşüm ekseninden uzaklaşması ve gerçek amacına ulaşması sağlanabilir.”

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