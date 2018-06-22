İnşaatı tamamlayıp adayı kapacak

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleriİnşaatı tamamlayıp adayı kapacak
GeriEkonomi İnşaatı tamamlayıp adayı kapacak
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
Gülistan ALAGÖZ
22.06.2018 - 01:13, Son Güncelleme:

İnşaatı tamamlayıp adayı kapacak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İnşaatı tamamlayıp adayı kapacak

8 bini aşkın konutzede için iyi haber geldi. TMSF yönetimindeki Fi Yapı ve Dumankaya’nın yarım kalan 9 projesi Alman konsorsiyum tarafından tamamlanacak. 1.3 milyar lira yatırım yapacak konsorsiyum, bunun karşılığında İzmir Dikili’deki Garip Ada’yı alacak. Şirket kentsel dönüşümün tartışmalı bölgesi Fikirtepe’de de 2 proje yapacak.

İnşaatı tamamlayıp adayı kapacakFETULLAHÇI Terör Örgütü’ne (FETÖ) karşı yürütülen soruşturma kapsamında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilen 2 inşaat şirketi için dün önemli bir adım atıldı. Dumankaya ve Fi Yapı adlı şirketlerin yarım bıraktığı 9 konut projesi için TMSF ile yabancı yatırımcılar arasında işbirliği anlaşması imzalandı. Alman Drees & Sommer, iştirakleri Eurabau ve CPB ile Flagman Capital’den oluşan konsorsiyum 8 bin 164 mağdur ailenin yarım kalan evlerini tamamlayacak.

Yönetimlerinde 964 şirket olduğunu belirten TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, bunlar arasında en çok mağduriyet yaratan ve mali sorunu olan firmaların Fi Yapı ve Dumankaya olduğunu söyledi. 5 bin 136 ailenin Fi Yapı, 3 bin 28 ailenin Dumankaya kaynaklı sorun yaşadığını belirten Gülal, “Vatandaş parasını vermiş, evi yok. Kimi proje hiç başlamamış kimi yüzde 50, kimi yüzde 80’de. Darbe girişimi olmuş, patron içeri girmiş vatandaş buna bakmaz. Biz de empati yaparak bu sorunu çözmek istedik. Olaya ticari bakmadık. Sosyal sorumluluk olarak gördük ve yolumuz Alman Drees&Sommer şirketi ile kesişti. Türkiye pazarına girmek istiyorlarmış, ‘bu işi biz yaparız’ dediler. İnşaat sektörünün zor durumunda olduğu dönemde ülkemize gelmeleri de Türk ekonomisine güveni gösteriyor. Drees&Sommer 41 ülkede faaliyet gösteriyor ve Türkiye’de Kayseri Forum ve Marmara Park AVM projelerine imza attı. Aynı grup şirketleri olan Eurabau ve CPB de oldukça tecrübeli. Flagman Capital ise finans şirketi ve gerekli finansmanı sağlanmasında rol alıyor” dedi.

1.3 MİLYAR LİRA HARCANACAK
Muhiddin Gülal’ın verdiği bilgilere göre her iki firmanın projelerini tamamlamak için 1.3 milyar lira kaynak gerekiyor. Gülal, büyük kısmı Macar Eximbank’tan olmak üzere yurtdışından 450 milyon Euro kredinin tahsil edildiğini, ilk etapta 125 milyon Euro’luk bölümün kullanılacağını ifade etti. Drees& Sommer adlı firmanın temsilcisi Steffen Sendler ise, 9 aydır yarım kalan projelerin nasıl tamamlanacağı noktasında çalıştıklarını dile getirdi. Sendler, bu sorunların çözümünden sonra Türkiye’de yeni gayrimenkul yatırımları da planladıklarını ifade etti.

VATANDAŞTAN ÖDEME İSTENMİYOR
TMSF Başkanı Gülal, projelerin tamamlanan sürecinde vatandaştan ek ödeme talep edilmeyeceğini söyledi. İlk adımı büyük oranda tamamlanan projelerde atacaklarını belirten Gülal, “Süreç Sancaktepe’de başlar. Tüm projeler 2.5-3 yılda tamamlanır” dedi. Gülal, Fikirtepe’de kentsel dönüşüm kapsamında Dumankaya’nın anlaştığı hak sahiplerine de aylık 250 bin lira kira yardımı yapıldığını dile getirdi.

ADA VE FİKİRTEPE ALMANLARIN
“ALMAN konsorsiyum bu projeleri yaparken işleri nasıl finanse edecek ve ne kazanacak” sorusuna Gülal, şöyle yanıt verdi: “Fi Yapı’ya ait Dikili’de 50 milyon Euro değerinde bir ada var. Yatırımcılarımız bu alanda Alman yaşlılar için rehabilitasyon tesisi yapacak. Çeşme’den de termal su taşınacak. Dumankaya’nın henüz başlamadığı Fikirtepe’de 2 dönüşüm projesini üstlenecekler. Her iki firmadan kalan stok konutları yurtdışında satacaklar. Bu bir işbirliği, kâr-zarar durumlarının farkındayız. Gerekirse bizim yönetimimizdeki diğer inşaat veya enerji şirketleri için de işler yapılabilir. Onlara bir takım taahhütlerimiz var.” Alman yatırımcıların Garip Ada olarak bilinen İzmir Dikili’deki adaya 150 milyon Euro yatırım yapması bekleniyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
SPONSORLU

Ev alırken nelere dikkat etmelisiniz?

İnşaatı tamamlayıp adayı kapacak

Rekor geldi... Tam 11.8 milyon

Intel'in CEO'sundan 'özel hayat' istifası