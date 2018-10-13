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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
13.10.2018 - 20:19, Son Güncelleme:

İnşaat sektöründe büyük hamle... İmzalar atıldı!

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İnşaat sektöründe büyük hamle... İmzalar atıldı!

Ülkemizin inşaat firmalarından sevindirici haberler gelmeye devam ediyor.

Türkiye’de ve yurtdışında yıllardan beri faaliyetlerini sürdüren, Ankarada JW Marriott ve Antalya Belekte Calista Luxury Resort yatırımlarıyla bilinen Özdoğan Grup, bünyesinde bulunan Özkar İnşaat ile önemli bir anlaşmaya daha imza attı.

Uluslararası müteahhitlik listesinde bulunan Grup, geçtiğimiz günlerde dünyanın en büyük inşaat firmalarından olan Strabag firması ile stratejik işbirliği anlaşması imzaladı.

İmza törenine Özdoğan Grup’tan Yönetim Kurulu üyeleri Yasin Özdoğan ve Ali Özdoğan ile Genel Müdür Yardımcısı Osman Nüvit Akkor katılırken, Strabag firmasından ise Genel Müdür Jürgen Raschendorfer ve İş Geliştirme Müdürü Martin Prochiner katıldı.

Anlaşmaya göre, iki firma bundan sonra Asya, Arap Yarımadası, Kuzey Afrika ve Güney Amerika bölgelerinde çıkan ihalelerde birlikte hareket etme kararı aldı.

Bu gelişme ile ilgili olarak, Özdoğan Grup Yönetim Kurulu üyesi Ali Özdoğan, “Bu anlaşma ile grubumuzun yurtdışındaki büyük ölçekli projelerde yer almasının daha da kolaylaşması, Türk iş gücünün dünyanın birçok bölgesine yayılması ve ülkemize ekonomik fayda sağlanması hedeflenmektedir. Bu anlaşma çerçevesinde iki firmanın teknik grupları çalışmalara başladı. En kısa süre içinde umuyorum ki güzel sonuçlar alırız.” açıklamasında bulundu.

 

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