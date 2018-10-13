İnşaat sektöründe büyük hamle... İmzalar atıldı!
Ülkemizin inşaat firmalarından sevindirici haberler gelmeye devam ediyor.
Türkiye’de ve yurtdışında yıllardan beri faaliyetlerini sürdüren, Ankarada JW Marriott ve Antalya Belekte Calista Luxury Resort yatırımlarıyla bilinen Özdoğan Grup, bünyesinde bulunan Özkar İnşaat ile önemli bir anlaşmaya daha imza attı.
Uluslararası müteahhitlik listesinde bulunan Grup, geçtiğimiz günlerde dünyanın en büyük inşaat firmalarından olan Strabag firması ile stratejik işbirliği anlaşması imzaladı.
İmza törenine Özdoğan Grup’tan Yönetim Kurulu üyeleri Yasin Özdoğan ve Ali Özdoğan ile Genel Müdür Yardımcısı Osman Nüvit Akkor katılırken, Strabag firmasından ise Genel Müdür Jürgen Raschendorfer ve İş Geliştirme Müdürü Martin Prochiner katıldı.
Anlaşmaya göre, iki firma bundan sonra Asya, Arap Yarımadası, Kuzey Afrika ve Güney Amerika bölgelerinde çıkan ihalelerde birlikte hareket etme kararı aldı.
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Bu gelişme ile ilgili olarak, Özdoğan Grup Yönetim Kurulu üyesi Ali Özdoğan, “Bu anlaşma ile grubumuzun yurtdışındaki büyük ölçekli projelerde yer almasının daha da kolaylaşması, Türk iş gücünün dünyanın birçok bölgesine yayılması ve ülkemize ekonomik fayda sağlanması hedeflenmektedir. Bu anlaşma çerçevesinde iki firmanın teknik grupları çalışmalara başladı. En kısa süre içinde umuyorum ki güzel sonuçlar alırız.” açıklamasında bulundu.
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