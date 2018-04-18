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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
18.04.2018 - 15:35, Son Güncelleme:

İnşaat sektörü, Mart ayında yavaşladı

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İnşaat sektörü, Mart ayında yavaşladı

Hazır Beton Faaliyet Endeksi, mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,1'lik düşüş gösterdi.

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), inşaat ve bununla bağlantılı imalat ve hizmet sektörlerindeki mevcut durum ile beklenen gelişmeleri ortaya koyan "Hazır Beton Endeksi 2018 Mart Ayı Raporu"nu açıkladı. 

Rapor'da, mart ayında Faaliyet Endeksi'nin şubat ayında gerçekleşen en düşük değerden sonra yukarı yönlü hareketine rağmen önceki yıla kıyasla düşük kalması dikkati çekti.

Önümüzdeki döneme ilişkin beklentinin en yüksek değere sahip olması, sektörün hazır beton ve inşaat faaliyetlerinin 2018’de yolunda gideceğine olan inancını koruduğunu ortaya koydu.

Hazır beton sektöründe faaliyet, güven, beklenti ve bileşik endeks olan Hazır Beton Endeksi'nin değeri önceki yılın aynı dönemine göre düşüş sergiledi. Özellikle Faaliyet Endeksi'nin, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,1'e yakın azalması, geride bıraktığımız mart ayının geçen yıla kıyasla hazır beton üretimi noktasında zayıf geçtiğine işaret etti. Beklenti Endeksi'nde de geçen yıla kıyasla benzer bir düşüş olması, beklentinin zayıf olduğunu ortaya koydu. Güven Endeksi de diğer endeksler gibi geçen yıla kıyasla düştü.

FAALİYET ENDEKSİ MART AYINDA DÜŞÜŞ GÖSTERDİ

Hazır Beton Faaliyet Endeksi mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,1'lik düşüş gösterdi. Ankete katılan firmaların yüzde 16'sı mart ayında satışlarının arttığını belirtirken satışlarında önceki aya göre azalma olduğunu ifade edenlerin oranı yüzde 42 oldu.

Alınan kayıtlı siparişlerde artış olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 16 iken azaldı diyenlerin oranı da yüzde 45 olarak gerçekleşti. 

Hazır Beton Güven Endeksi mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1'lik düşüş gösterdi. Endeks değerinin bugüne kadar geldiği en düşük değerde olması, sektörün güveninin istenilen düzeyde olmadığını ortaya koydu.

Ankete katılanların yüzde 7'si yeni istihdamı düşünürken, yeni yatırım düşünenlerin oranı ise yüzde 13 oldu. Ankete katılan firmaların yalnızca yüzde 27'si tedarikçilere vereceği siparişin önümüzdeki üç ayda artacağını düşündüğünü açıkladı.

İnşaat sektöründe önümüzdeki dönemde yaşanması muhtemel gelişmeleri göstermesi açısından önemli olan Hazır Beton Beklenti Endeksi’nin mart ayı değeri bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,0 geriledi. Önümüzdeki üç ayda satışlarının artacağını düşünenlerin oranı yüzde 29 iken satışların azalacağını düşünenlerin oranı ise yüzde 26 oldu. Gelecek üç ayda girdi stoklarını artıracağını söyleyen firmaların oranı ise yüzde 46 olarak gerçekleşti. 

"GÜVEN ENDEKSİ'NİN, SON BİR YILDAKİ EN DÜŞÜK DEĞERİNİ ALMASI DİKKATİ ÇEKİCİ" 

Açıklamada görüşlerine yer verilen Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) ve THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, Faaliyet Endeksi’nin 13 ayın en düşük değerinden sonra mart ayında yukarı yönlü bir hareket sergilediğini ancak bir önceki aya kıyasla sektörün bu yukarı yönlü hareketinin tatmin edici olmaktan uzak olduğunu belirtti. 

Geçen yıla kıyasla inşaat sektöründe bir yavaşlama yaşandığının net bir şekilde görüldüğünü aktaran Işık, şunları kaydetti: 

"Güven Endeksi'nin, son bir yıldaki en düşük değerini alması dikkati çekici. Faaliyet Endeksi'nin mart ayında bir önceki aya göre yukarı yönlü hareket etmesi umut verici olmakla birlikte tatmin edici değildir. Şu aşamada inşaat sektöründe bir durgunluktan bahsetmek mümkün olmamakla birlikte, bu şekilde devam etmesi durumunda 2018 yılında inşaatın kendisinden beklenen performansı ortaya koyması olası değildir. İnşaattaki yavaşlamanın önüne geçecek, 2017 senesindeki inşaat sektörünün yüzde 8,9'luk büyümesini çift haneli rakamlara çekecek düzenlemelere ihtiyaç duyulmaktadır." 

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