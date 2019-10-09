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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
09.10.2019 - 11:51, Son Güncelleme:

İnşaat sektörü finansman desteğini bekliyor

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İnşaat sektörü finansman desteğini bekliyor

Yeni Ekonomi Programı kapsamında inşaat sektöründe yerel üretime ve tamamlanmaya yakın projelere finansman desteği verileceğinin belirtilmesinin ardından sektör temsilcileri atılacak adımlara odaklandı.

Yeni Ekonomi Programı (YEP) kapsamında inşaat sektöründe yerel üretime ve tamamlanmaya yakın projelere finansman desteği verileceğinin açıklanmasının ardından sektör temsilcileri atılacak adımları bekliyor.

YEP'te sektördeki istihdam kayıplarının azaltılması için tamamlanmaya yakın projelere finansman desteği sunulacağı ve kullanılan malzemeler için yerel üretimin ithal ikameci politikalarla destekleneceği ifade edilmişti.

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mithat Yenigün, AA muhabirine, mevcut hassasiyetler dikkate alınarak hedeflerin revize edilmiş olmasının, sektör olarak önlerini görebilmeleri açısından kıymetli olduğunu söyledi.

Yerel üretimin desteklenmesinin, performans odaklı ve uygun maliyetlerde ürünlerin küresel alanda rekabet gücünü artırması açısından önem taşıdığını vurgulayan Yenigün, temel amaç ve ilkelerinden birinin de müteahhitlerin projelerinde yerli ürün kullanımını teşvik etmek olduğunu dile getirdi.
Yenigün, yurt dışında üstlendikleri projelerde de Türk inşaat malzemelerinin kullanımına daima özen gösterdiklerini, bu sayede ihracata da önemli katkılarda bulunduklarını anlattı.

Tamamlanmaya yakın projelere finansman desteğiyle sektörde durgunluk kaynaklı istihdam kayıplarının azaltılması hedefinin memnuniyet yarattığını belirten Yenigün, "İnşaat sektörü, bölgesel fark gözetmeksizin yarattığı istihdamla özellikle ekonomik risklerin ve işsizliğin yükseldiği dönemlerde çok daha önemli hale gelmektedir. Dolayısıyla hükümetimizin destekleriyle yeniden işsizliğin azaltılmasına katkı sağlayacak duruma gelmeyi istiyoruz. Bu çerçevede kamu ile iş yapan müteahhitlerimizin projelerinde yaşanan büyük maliyet artışlarından doğan soruna çözüm olarak bir fiyat farkı düzenlemesi bekliyoruz." diye konuştu.

"DIŞA BAĞIMLILIĞIN AZALTILMASI AÇISINDAN ÖNEMLİ"

Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası Başkanı Celal Koloğlu da programın gelecek dönem projeksiyonunu ortaya koyan ve gelecek 3 yılda atılacak adımları içeren değerli bir yol haritası olduğunu söyledi.

Sektöre yapılan her yatırımın başka yatırım alanlarını tetiklediğine, kendisine bağlı harekete geçirdiği sektörlerle sanayiye öncülük ettiğine dikkati çeken Koloğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye inşaat malzemeleri sektöründe ileri bir noktadadır. İnşaat malzemelerinde yerli ve milli üretim paylarının artırılması dışa bağımlılığın azaltılması açısından da önemlidir. Yerli malı kullanımını artırmak ve ithalatın önüne geçmek için yerli ve milli teknoloji Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarının artırılması gerekmektedir."

Koloğlu, "Öncelikle yüzde 80'in üzerinde tamamlanmış projelerin belirlenerek bir an önce ekonomiye kazandırılması gerekiyor." ifadesini kullandı.
Fiyat farkı hesap yöntemi geliştirilmesinin ve yeni dönemde yapılacak ihalelerde kullanılmasının sektöre önemli destek vereceğini vurgulayan Koloğlu, "Yapım işinin özelliklerine ve malzemelerin ağırlık oranlarına göre katsayının belirlendiği gerçekçi bir fiyat farkı sistemi, sadece yükleniciyi korumayacak, yatırımların devamını ve tamamlanmasını sağlayacaktır." değerlendirmesinde de bulundu.

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