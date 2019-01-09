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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
09.01.2019 - 14:53, Son Güncelleme:

İnşaat malzemelerinde ihracat beklentisi 21 milyar dolar

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İnşaat malzemelerinde ihracat beklentisi 21 milyar dolar

İç pazardaki daralmaya karşı ihracata yönelik ağırlığını artırmaya devam eden inşaat malzemeleri sanayisi, 1,92 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiği kasım ayının yanı sıra, aralıkta da yüksek performans gösterdi. İnşaat malzemeleri ihracatının aralık ayında 2014 yılından bu yana ilk kez 2 milyar doları bulması sonrası, yıllık ihracatın 21 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

TÜRKİYE İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD), Türkiye İMSAD İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi'nin kasım ayı sonuçlarını açıkladı.     

Kasım ve aralık aylarının verilerinin birlikte yer aldığı endeks sonuçlarına göre, iç pazardaki daralmaya karşı ihracata yönelik ağırlığını artırmaya devam eden inşaat malzemeleri sanayisi, 1,92 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiği kasım ayının yanı sıra, aralıkta da yüksek performans gösterdi.     

İnşaat malzemeleri ihracatının aralık ayında 2014 yılından bu yana ilk kez 2 milyar doları bulması sonrası, yıllık ihracatın 21 milyar dolara ulaşması bekleniyor     

Kasım ayında ihracat, miktar olarak 3,21 milyon ton seviyesinde gerçekleşti. Böylece miktar bazında 2018 yılının en yüksek ikinci aylık ihracatı oldu. Değer olarak ise kasımda 1,92 milyar dolar seviyesine yükseldi ve 2013 yılından bu yana en yüksek üçüncü aylık ihracat oldu. Ekimde 0,54 olan ihracat birim fiyatları, kasımda 0,60 dolara yükseldi.

İTHALATTA GERİLEME YAŞANDI

İthalat Birim Fiyat Endeksi ise kasımda önemli ölçüde gerilemesine rağmen yüksek kaldı. İthalat kasımda 222 bin ton olurken, 2013'ten bu yana en düşük üçüncü aylık ithalat gerçekleşti. Kasım ayında 582 milyon dolara gerileyen ithalat, 59 ayın en düşük dördüncü seviyesi oldu.     

İthalat birim fiyatları kasımda kilogram başına 2,62 dolara indi. Ancak önceki yılın aynı dönemindeki birim fiyatın yüzde 10,1 üzerinde gerçekleşti.

İnşaat malzemeleri dışı sanayi ihracatı miktar endeksi ise kasımda yükseldi. Endeks önceki yılın kasım ayının da yüzde 48 üzerine çıktı. İnşaat malzemeleri sanayi ihracatı miktar endeksi ise kasımda bir önceki aya göre geriledi. Böylece endeks 2017 Kasım ayının yüzde 19,2 üzerinde gerçekleşti.

Türkiye sanayi ürünleri ihracat birim fiyatı 2017 yılı Kasım ayında 1,97 dolar iken 2018 Kasım'da 1,63 dolar oldu. İnşaat malzemeleri sanayi dışı sanayi ihracat birim fiyatları ise 2017 Kasım'da 3,20 dolar olurken 2018 Kasım'da 2,40 dolar olarak gerçekleşti. İnşaat malzemeleri sanayi ihracat birim fiyatı da 2017 Kasım'da 0,63 dolar iken 2018 Kasım'da 0,60 dolara indi.     

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