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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
11.07.2018 - 16:51, Son Güncelleme:

İnşaat malzemelerinde 1 milyar 7 milyon dolarlık ihracat

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İnşaat malzemelerinde 1 milyar 7 milyon dolarlık ihracat

İnşaat malzemeleri sanayisinde ihracat mayıs ayında 1 milyar 691 milyon dolar seviyesine yükseldi

İNŞAAT malzemeleri sanayisinde mayıs ayında 1 milyar 691 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından yayımlanan İnşaat Malzemeleri Dış Ticaret Endeksi'nin Mayıs 2018 sonuçları açıklandı. 

Buna göre, inşaat malzemeleri sanayisinde mayıs ayında 2 milyon 750 bin ton ihracat, 340 bin ton ithalat gerçekleşti. 

İnşaat malzemeleri sanayisinde İhracat Miktar Endeksi mayıs ayında bir önceki aya göre önemli ölçüde düştü. İhracat miktar olarak mayıs ayında 2 milyon 750 bin ton oldu ve geçen yılın mayıs ayı ihracatının da altında seyretti. İhracat değer olarak mayıs ayında 1 milyar 691 milyon dolar seviyesine yükseldi. Mayıs ayı ihracatı böylece, değer olarak 2018 yılının en yüksek ikinci aylık ihracatı olarak gerçekleşti. 

İnşaat malzemeleri sanayisinde mayıs ayında ithalat 340 bin ton olarak gerçekleşti. İthalat Miktar Endeksi, bir önceki aya göre sınırlı ölçüde gerilerken geçen yılın mayıs ayının 7,6 puan üzerine çıktı. İthalat değer olarak ise 801 milyon dolar ile geçen yılın mayıs ayının yüzde 1,5 üzerinde gerçekleşti.

İthalat Birim Değer Endeksi, mayıs ayında yeniden 100 puan seviyesinin üzerine çıktı. İthalat birim fiyatları mayıs ayında kilogram başına 2,35 dolara yükselerek, geçen yılın mayıs ayı birim fiyatının yüzde 7,1 altında gerçekleşti.

BİRİM İHRACAT FİYATLARINDAKİ ARTIŞLAR BÜYÜMEYİ DESTEKLİYOR 

Türkiye sanayi ürünleri ihracatı, inşaat malzemeleri sanayi ihracatı ve inşaat malzemeleri sanayi dışı sanayi ihracatı değer endeksleri ise mayıs ayında bir önceki aya göre sınırlı ölçüde arttı. Endeksler geçen yılın mayıs ayının ise oldukça üzerinde gerçekleşti. Bu artışta ihracat birim fiyatlarındaki
yükselmeler etkili oldu. 

Türkiye sanayi ürünleri ihracat birim fiyatı 2017 yılı mayıs ayında 1,67 dolar iken 2018 yılı mayıs ayında 1,83 dolar oldu. İnşaat malzemeleri sanayi ihracatı birim fiyatı 2017 yılı mayıs ayında 0,51 dolar iken 2018 yılı mayıs ayında 0,61 dolara çıktı. İnşaat malzemeleri sanayi dışı sanayi ihracat birim fiyatları ise 2017 yılı mayıs ayında 2,64 dolar olurken 2018 yılı mayıs ayında 2,77 dolar olarak gerçekleşti. 

2018 yılı mayıs ayında sekiz alt ürün grubundan beşinin ihracat birim fiyatları geçen yılın mayıs ayına göre arttı. Yapı kimyasalları ve ağaç ürünleri ile prefabrik yapıların ihracat birim fiyatı geçen yılın mayıs ayına göre geriledi. 

Mayıs ayında en yüksek ihracat birim fiyat artışı yüzde 33,3 ile mineral ürünlerde gerçekleşti. En düşük birim fiyat artışı ise yüzde 4,5 ile yalıtım ürünlerinde oldu. 2018 yılı mayıs ayında sekiz alt ürün grubundan altısının ihracatı miktar olarak geçen yılın mayıs ayına göre artarken, ikisinin geriledi. Miktar olarak demir çelik bazlı ürünler ve mineral ürünler ihracatı düştü. 

Mayıs ayında en yüksek ihracat miktar artışı yüzde 71,6 ile prefabrik yapılarda gerçekleşti. En düşük miktar artışı ise yüzde 7,3 ile elektrikli
teçhizat ürünlerinde oldu. 2018 yılı mayıs ayında sekiz alt ürün grubunun tamamında ihracat değer olarak geçen yılın mayıs ayına göre arttı. Mayıs ayında en yüksek ihracat değer artışı yüzde 62,4 ile prefabrik yapılarda gerçekleşti. En düşük değer artışı ise yüzde 2,4 ile mineral ürünlerde oldu.



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