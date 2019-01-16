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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
16.01.2019 - 14:56, Son Güncelleme:

İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi aralıkta geriledi

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İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi aralıkta geriledi

İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi, aralık ayında bir önceki aya göre 3,62 puan düşerek 80,19 puan seviyesinde gerçekleşti.

İNŞAAT Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi, aralık ayında bir önceki aya göre 3,62 puan düşerek 80,19 puan seviyesine geriledi.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından her ay düzenli olarak yayınlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi’nin Aralık 2018 sonuçları açıklandı.     

İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi, aralık ayında bir önceki aya göre 3,62 puan düşerek 80,19 puan seviyesine geriledi. İnşaat sektöründe yaşanan talep ve finansman sıkıntılarının inşaat malzemeleri sanayisini etkilemeye devam ettiği aktarıldı.     

İnşaat malzemeleri sanayisinde faaliyetler, iç talepteki keskin daralma nedeniyle aralık ayında da küçülmeye devam etti. Böylece yılın ikinci yarısında önemli bir şekilde azalan faaliyetler, 2018 yılını geçen yıla göre 18,1 puan gerilemeyle kapattı. Faaliyet Endeksi Aralık ayında bir önceki aya göre 5,1 puan geriledi. Böylece faaliyetlerde 2013 yılından bu yana en sert aylık daralmalardan biri yaşandı.     

İnşaat sektörü mevsimsel olarak durağan bir döneme girerken gelecek birkaç ayın inşaat malzemeleri sanayi faaliyetleri için sıkıntılı olmaya devam edeceği öngörülüyor.     

Güven Endeksi’nde gerileme aralık ayında da devam etti. Güven Endeksi’ndeki bu gerilemede inşaat sektöründe yaşanan sıkıntılar ve faaliyetlerdeki düşüşler belirleyici oldu. İnşaat malzemeleri sanayisinin kendi tedarik ve satış zinciri içindeki güvenin de azaldığı görüldü.     

Aralık ayında faaliyetlerde gerilemenin hızlanarak sürmesi güveni olumsuz etkiledi ve güven seviyesi bir önceki aya göre 2,0 puan düştü. Böylece 2018 yılının aralık ayında güven seviyesi, 2017 yıl sonu güven seviyesinin 17,6 puan altında kapandı.     

Güven Endeksi’nin hassasiyeti, giderek inşaat sektöründe ve iç pazardaki gelişmelere bağlı hale geldi. İnşaat sektöründe ve iç pazarda iyileştirici ve güven artırıcı adımlara ihtiyaç duyulduğu görüldü.     

Beklenti Endeksi, aralık ayındaki gerileme ile birlikte 2018 yılının ikinci yarısının tamamını düşüş ile kapattı. Faaliyetlerdeki daralmanın sürmesi ve güven kaybı, beklentileri olumsuz etkiledi. Beklentiler daha çok inşaat sektörüne ve iç pazardaki daralmaya ilişkin endişeler nedeniyle önemli bir düşüş gösterdi.     

Böylece beklentiler son 5 yılın en düşük seviyesine indi. Beklenti Endeksi aralık ayında bir önceki aya göre 2,5 puan düştü. Bu gerileme ile birlikte 2018 yıl sonu beklenti seviyesi bir önceki yıl sonuna göre 18,1 puan geriledi. Beklentilerdeki bozulmanın sürmesi inşaat malzemeleri sanayisinde gelecek aylarda küçülmenin devam edeceğine işaret ediyor.     

Gelecek aylara ilişkin güven ve beklentilerdeki gerileme, inşaat malzemeleri sanayisinde küçülmenin süreceğini gösteriyor. İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi, mevsimsel olarak yavaşladığı bir döneme girerken karşılaştığı keskin küçülme nedeniyle uyarı işareti veriyor.     

Bileşik Endeks’te, inşaat malzemeleri üreticileri ile müteahhitler arasındaki 2018 yılı dördüncü çeyrek dönemine ilişkin "barter" uygulama sonuçları da yer aldı. Dördüncü çeyrekte inşaat malzemesi üreticilerinin daha çok barter teklifi ile karşılaştığı ve bu süreçte barter uygulamalarında 4 eğilimin öne çıktığı vurgulandı. Bu eğilimler, endeks raporunda şöyle sıralandı:     

"İnşaat malzemeleri üreticilerinin yüzde 31,1’i 2018 dördüncü çeyrekte malzeme satışında barter teklifi ile karşılaştı. Barter teklifi oranı son çeyrekte yeniden artış gösterdi. İnşaat malzemeleri üreticilerinin yüzde 8,2’si 2018 dördüncü çeyrek satışlarında barter yöntemini kullandı. Dördüncü çeyrekte barter yapanların oranı üçüncü çeyreğe göre 2,5 puan azaldı. Barter yöntemi ile satış yaptığını belirten üreticilerin tamamı barter satışlarının toplam satışları içindeki payının yüzde 1-9 aralığında gerçekleştiğini bildirdi. Üreticilerin yüzde 45,7’si kabul etmedikleri barter teklifleri nedeniyle iş kaybına uğradı. İş kaybı oranı 2018 yılı son çeyreğinde sıçrama yaptı."     

İnşaat malzemesi satış kanalları (bayiler, yapı marketler) ile müteahhitler arasındaki barter uygulamaları, 2018 yılı dördüncü çeyrek döneminde arttı. Bu süreçte barter uygulamalarında öne çıkan bilgilere ilişkin şunlar kaydedildi:     

"Satış kanallarının yüzde 80’i 2018 dördüncü çeyrekte malzeme satışında barter teklifi ile karşılaştı. Dördüncü çeyrekte barter teklifi oranı üçüncü çeyreğe göre 2,0 puan arttı. Satış kanallarının yüzde 22,9’u 2018 dördüncü çeyrekte satışlarında barter yöntemini kullandı. Dördüncü çeyrekte barter yapanların oranı üçüncü çeyreğe göre arttı. Satışlarında barter yöntemini kullandığını belirten satış kanallarının yüzde 64,7’si barter satışlarının toplam satışları içindeki payının yüzde 1-9 aralığında gerçekleştiğini; yüzde 17,6’sı ise barter satışlarının toplam satışları içindeki payının yüzde 10-24 aralığında olduğunu belirtti. Dördüncü çeyrekte barter ile yapılan satışların toplam satışlar içindeki payı arttı. Satış kanallarının yüzde 78,1’i kabul etmedikleri barter teklifleri nedeniyle iş kaybına uğradı. İş kaybı oranı dördüncü çeyrekte geriledi."     

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