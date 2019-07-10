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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
10.07.2019 - 17:43, Son Güncelleme:

İnşaat malzemeleri ihracatında miktar rekoru

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İnşaat malzemeleri ihracatında miktar rekoru

İnşaat malzemeleri ihracatı mayısta 5,39 milyon tonla miktar bazında tüm zamanların rekorunu kırarken, 2,2 milyar dolarla en yüksek ikinci aylık performansı sergiledi.

İnşaat malzemeleri ihracatı, miktar bazında mayısta 5,39 milyon tonla tüm zamanların aylık rekorunu kırarken, 2,2 milyar dolarlık değerle en yüksek ikin aylık performansını gösterdi.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneğince (Türkiye İMSAD) tarafından hazırlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi’nin Mayıs 2019 sonuçları açıklandı.

Buna göre, inşaat malzemeleri sanayisinde miktar olarak tüm zamanların rekoru kırılırken, değer olarak da 2013’ten bu yana ikinci kez 2,1 milyar dolar ihracat çıtası aşıldı. Ortalama ihracat birim fiyatları da mayıs ayında gerilemesine son verdi.
İthalatta ise uzun süre sonra aylık olarak 600 milyon dolar seviyesi aşıldı. Haziran ayı başındaki uzun bayram tatili nedeniyle ihracat ve ithalatın mayıs ayına çekilmesi de her iki alanda yaşanan gelişmelerin nedeni oldu.

İhracat değer olarak mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 22,2 ile önemli ölçüde arttı. İhracat Miktar Endeksi ise yine mayısta bir önceki aya göre yüzde 17,09 yükseldi. İhracat Değer Endeksi, mayıstaki önemli artışıyla geçen yılın mayıs ayının 20,75 puan üzerinde gerçekleşti.

İhracat miktar olarak mayıs ayında 5,39 milyon tona ulaştı. 2013 yılından bu yana miktar olarak en yüksek aylık ihracat yapıldı. İhracat değer olarak ise mayıs ayında 2,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Böylece 2014 yılı Mayıs ayından bu yana ihracatta ilk kez 2,1 milyar dolar seviyesi aşıldı. Mayıs 2014'te ihracat rakamı 2 milyar 205 milyon dolar olarak gerçekleşmişti.

İthalat Miktar ve Değer Endeksi mayıs ayında bir önceki aya göre artış gösterdi. İthalat Birim Fiyat Endeksi mayıs ayında yükseldi. Mayıs ayında 240 bin ton olan ithalat bir önceki aya göre arttı ve 647 milyon dolar oldu. Böylece bu yıl ilk kez aylık 600 milyon doların üzerinde ithalat gerçekleşti. İthalat birim fiyatları kilogram başına mayıs ayında 2,67 dolara yükseldi. Mayıs ayı ithal birim fiyatı, geçen yılın mayıs ayı ithal birim fiyatının yüzde 15 üzerine çıktı.

8 alt ürün grubunun tamamında ihracat değer olarak yükseldi

Bu yılın mayıs ayında 8 alt ürün grubundan 7'sinin ihracat birim fiyatları geçen yılın mayıs ayına göre geriledi. Prefabrik yapılar dışındaki alt sektörlerin birim fiyatlarında düşüş sürdü.

Mayıs ayında mineral ürünlerin ihracat birim fiyatlarında yüzde 23,5 gerileme yaşandı. Ağaç ürünleri ihracat birim fiyatı da yüzde 18,4 düştü. Prefabrik ürünlerin ihracat birim fiyatları geçen yılın mayıs ayına göre yüzde 3,5 arttı.

2019 yılı mayıs ayında 8 alt ürün grubunun tamamının ihracatı miktar olarak geçen yılın mayıs ayına göre arttı. Mayıs ayında en yüksek ihracat miktar artışı yüzde 72,6 ile mineral ürünlerde gerçekleşti. En düşük miktar artışı ise yüzde 0,3 ile prefabrik yapılarda oldu.

Söz konusu dönemde 8 alt ürün grubunun tamamında ihracat değer olarak geçen yılın aynı ayına göre yükseldi. Mayıs ayında en yüksek ihracat değer artışı yüzde 33,8 ile yalıtım malzemelerinde gerçekleşti. Metal bazlı ürünlerin değer olarak ihracatı yüzde 31,8 yükseldi. Değer olarak ihracatın en düşük arttığı alt sektör ise yüzde 3,9 ile prefabrik yapılar oldu. Demir çelik bazlı ürünlerin ihracatı da değer olarak Mayıs ayında yüzde 24,8 arttı.

Sanayi ürünleri ihracatı mevsimsellikler ile birlikte dalgalanmalar gösteriyor

Türkiye sanayi ürünleri ihracatı mevsimsellikler ile birlikte dalgalanmalar gösteriyor. En yüksek ihracat mart ve aralık aylarında, en düşük ise ocak ve temmuz aylarında yapılıyor.

İnşaat malzemeleri sanayi ihracat birim fiyatı 2018 yılı mayıs ayında 0,54 dolar iken bu yılın mayıs ayında 0,41 dolara indi. İnşaat malzemeleri dışı sanayi ihracat birim fiyatları ise 2019 yılı mayıs ayında 3,25 dolar olurken, 2019 Mayıs ayında 2,75 dolar olarak gerçekleşti.

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