İnşaat maliyet endeksi aylık yüzde 0,07 arttı

İnşaat maliyet endeksi (İME), 2019 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %0,07, bir önceki yılın aynı ayına göre %4,27 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %0,40 düştü, işçilik endeksi %1,09 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %3,43 düştü, işçilik endeksi %25,38 arttı.



BİNA İNŞAATI MALİYET ENDEKSİ AYLIK %0,10 ARTTI



Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre %0,10, bir önceki yılın aynı ayına göre %5,53 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %0,32 düştü, işçilik endeksi %0,98 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %2,03 düştü, işçilik endeksi %25,52 arttı.



BİNA DIŞI YAPILAR İÇİN İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ AYLIK %0,03 DÜŞTÜ



Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre %0,03 düştü, bir önceki yılın aynı ayına göre %0,22 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %0,68 düştü, işçilik endeksi %1,50 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %7,75 düştü, işçilik endeksi %24,87 arttı.









