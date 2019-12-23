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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
23.12.2019 - 10:04, Son Güncelleme:

İnşaat maliyet endeksi aylık yüzde 0,07 arttı

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İnşaat maliyet endeksi aylık yüzde 0,07 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu inşaat maliyet endeksi verisini açıkladı.

İnşaat maliyet endeksi (İME), 2019 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %0,07, bir önceki yılın aynı ayına göre %4,27 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %0,40 düştü, işçilik endeksi %1,09 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %3,43 düştü, işçilik endeksi %25,38 arttı.

İnşaat maliyet endeksi aylık yüzde 0,07 arttı

BİNA İNŞAATI MALİYET ENDEKSİ AYLIK %0,10 ARTTI

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre %0,10, bir önceki yılın aynı ayına göre %5,53 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %0,32 düştü, işçilik endeksi %0,98 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %2,03 düştü, işçilik endeksi %25,52 arttı.
İnşaat maliyet endeksi aylık yüzde 0,07 arttı

BİNA DIŞI YAPILAR İÇİN İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ AYLIK %0,03 DÜŞTÜ

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre %0,03 düştü, bir önceki yılın aynı ayına göre %0,22 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %0,68 düştü, işçilik endeksi %1,50 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %7,75 düştü, işçilik endeksi %24,87 arttı.
İnşaat maliyet endeksi aylık yüzde 0,07 arttı




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