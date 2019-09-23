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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
23.09.2019 - 11:11, Son Güncelleme:

İnşaat maliyet endeksi açıklandı

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İnşaat maliyet endeksi açıklandı

İnşaat maliyet endeksi, temmuzda aylık bazda yüzde 0,62 düşerken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,42 arttı.

 İnşaat maliyet endeksi, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 0,62 gerilerken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,42 artış gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin inşaat maliyet endeksini açıkladı.

Buna göre, inşaat maliyet endeksi temmuzda haziran ayına göre yüzde 0,62 düşerken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,42 yükseldi. Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 0,99 düştü, işçilik endeksi ise yüzde 0,18 arttı. Geçen yılın temmuz ayına göre malzeme endeksi yüzde 15,33, işçilik endeksi yüzde 25,75 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi temmuzda bir önceki aya göre yüzde 0,67 düştü, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 19,44 artış gösterdi. Temmuzda, haziran ayına göre malzeme endeksi yüzde 1,04 düşerken, işçilik endeksinde yüzde 0,14 artış oldu. Yıllık bazda bakıldığında ise malzeme endeksi yüzde 16,65, işçilik endeksi yüzde 25,87 yükseldi.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi temmuzda bir önceki aya göre yüzde 0,49 düştü, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 15,08 arttı. Söz konusu ayda bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,82 düştü, işçilik endeksi yüzde 0,32 yükseldi. Geçen yılın aynı ayına göre ise malzeme endeksinde yüzde 11,34, işçilik endeksinde de yüzde 25,31 artış görüldü. 

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