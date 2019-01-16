İnşaat etkisi! İşsizlik oranı ekim ayında yüzde 11.6’ya yükseldi

EKONOMİDEKİ yavaşlamanın işsizlikteki etkisi büyüyor. Özellikle inşaat sektöründeki sıkıntılar işsizlik oranının yükselmesine neden oluyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) dün açıkladığı verilere göre işsizlik oranı ekim döneminde yüzde 11.6’ya çıktı. Bu Mart 2017’den beri görülen en yüksek seviye. Analistler işsizlik oranında artışın süreceğini öngörüyor. Hükümetin Yeni Ekonomi Programı’nda 2018 sonu için işsizlik oranı beklentisi yüzde 11.3 olarak belirlendi. Türkiye ekonomisinde ağustos ayında yaşanan şok atakların tüm sektörlerde etkisi sürüyor. Eylül, ekim ve kasım aylarını kapsayan ekim dönemi istihdam verileri de bunun örneği. İstihdam ekim döneminde 2017 yılının ekim dönemine göre 225 bin kişi arttı. 2018’in ilk yarısında istihdam artışları 1 milyon kişiye yaklaşıyordu. Hem yeni istihdam azaldı hem de işsiz sayısı arttı. Ekimde 2017’ye göre işsiz sayısında artış 501 kişi. İşsiz sayısı ise 3 milyon 788 bine çıktı. İşsizlik oranında ise Ekim 2017’ye göre 1.3 puan artış yaşandı.

Sektörlerde en büyük kayıp taşeronların kadroya geçirilmesi gözardı edildiğinde inşaatta oldu. Taşeron kadroların idari destek ve hizmet faaliyetleri sektöründen sağlık, eğitim ve kamu hizmetlerine geçmesi idari destek ve hizmet sektöründe 700 bin kişilik istihdam kaybını rakamlara yansıttı. Ancak kamu yönetimi ve savunmada 484 bin, eğitimde 134 bin, sağlıkta 350 bin istihdam artışı olması kadro geçişini gösteriyor.

İnşaatta ise durum farklı. Sektörde 2017 Ekim dönemine göre 243 bin kişilik kayıp var. 2018 ikinci yarısından itibaren inşaatta istihdam kaybı hızlandı. Her dönemde istihdamındaki azalmayla öne çıkan inşaat sektöründe 2018 sonuna kadar işsiz sayısının artması öngörülüyor. Özellikle yeni projelerin başlamaması 2019 yılında da inşaat sektöründe istihdamın izlenmesi gerektiğini gösteriyor. 2018’in en iyi istihdam artışı yaşayan sektörlerinden imalat sanayi de ekimde yavaşladı. 2017 Ekim’ine göre istihdam artışı 188 binde kaldı. Enerjide 39 bin kişilik yeni istihdam sağlanırken madencilikte bin kişilik azalma var. Ekim döneminde tarım dışı işsizlik oranı 1.3 puanlık artış ile yüzde 13.,6 oldu.

Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 3 puanlık artış ile yüzde 22.3’e sert yükseldi. İstihdam edilenlerin sayısı ekim döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 225 bin kişi artarak 28 milyon 870 bin kişi, istihdam oranı ise 0.1 puanlık azalış ile yüzde 47.5 oldu.