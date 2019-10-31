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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
31.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

İnovasyon için sihirli karışım

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İnovasyon için sihirli karışım

Sabancı Holding’in yeni nesil dijital ve analitik şirketi SabancıDx, ileri teknoloji çözümlerine odaklanarak Türkiye’nin dijital dönüşümüne öncülük etme hedefiyle kurulan yeni merkezinin açılışını gerçekleştirdi.

SabancıDx Dijital Kampüs’te büyük veri, ileri veri analitiği, siber güvenlik, endüstriyel IoT, robotik işgücü, yapay zeka ve blokzinciri gibi yeni nesil teknolojilere odaklanılacak. Sabancı Üniversitesi’nin de bu kampüste yerini almasıyla akademi, iş dünyası ve tüm paydaşların birlikte çalışacağı, üreteceği ve katma değer yaratacağı bir ortam oluşacak. Bu sayede bir ‘sihir karışım’ oluşturulması amaçlanıyor.

ODAĞINDA VERİ VAR

İstanbul’daki en değerli arazilerinden birini SabancıDx Dijital Kampüs’e dönüştürdüklerini ifade eden Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, “Dijital dönüşümün itici gücü olma görevini SabancıDx’e verdik. Her bir sektör kendi dinamiğine göre dijitalleşiyor. Fakat dijital ve analitik çözümlerle iş süreçlerimizi güçlendirmek, yeni iş alanları yaratmak sürdürülebilir başarımız için hayati bir şart. Veri tüm şirketlerin can damarı. Veriye dayalı kararlar rakipleri yakalayabilme ya da rakiplerin gerisinde kalmayı belirleyen temel faktör. Veri odağıyla geliştirilen dijital ürün ve hizmetlere tüm sektörlerin ihtiyacı var. SabancıDx de tam bu noktada tüm topluluğumuzu birleştiren bir yerde konumlanıyor. SabancıDx, şirketlerimizin dijital çarpanı olacak ve dijital enerjilerini açığa çıkaracak. Bu çatı altında geliştirilen ürünlerin Sabancı Topluluğu’na sayısız fırsat getireceğine inanıyoruz. Ayrıca, Sabancı Topluluğu’nun ötesinde Türkiye’nin kalkınma sürecine katkı sağlayacak adımlar da atacağız” dedi.

200 MİLYON TLE DEĞER

3 yıl içinde gelirlerinin yüzde 25’ini yeni nesil teknolojilerden ve yurtdışına ihracattan sağlamayı hedeflediklerini söyleyen SabancıDx Genel Müdürü Burak Aydın ise şunları anlattı: “Startup dostu bir şirket olarak başlattığımız Catalist Start-Up programımızla organizasyon yapımızı geliştirme avantajına sahip olurken, startuplara gelişmiş altyapımızı ve bilgi birikimimizi kullanma fırsatı sunuyoruz. Daha önce bir üretim tesisi olan Hangar’da artık fikir üretimi yapılacak ve inovasyon odaklı çalışılacak. Kampüs çalışma düzenlerinde asıl hedef akademinin literatür yaratma becerisini startup esnekliğiyle buluşturarak bir inovasyon habitatı oluşturmaktır. Tüm dünya bu modelin ekonomik katkısına Silikon Vadisi’yle şahit oldu. SabancıDx Dijital Kampüs’te yarattığımız sanayi, üniversite ve startup iş birlikteliklerinin sihirli bir karışım olduğuna ve Türkiye’nin ekonomisi için çok yüksek bir potansiyel taşıdığına inanıyoruz. Ar-Ge merkezimizdeki çalışmalara 2020 yılında ciromuzun yüzde 7’si oranında yatırım yapacağız. Şu anda sanayi sektöründe 18, çimentoda 9, enerjide 11, sigortada 19 ve perakende sektöründe ise 17 proje olmak üzere katma değerli toplam 74 analitik proje üzerinde çalışıyoruz. Yalnızca bu analitik projeler sayesinde toplam 200 milyon TL değer yaratacağımızı öngörüyoruz. SabancıDx olarak yenilikçi ürün, hizmet ve çözümlerimizle yıl sonuna kadar bir önceki yıla göre yüzde 35’lik bir gelir artışı bekliyoruz.”

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