İngiltere'nin köklü bankasına ABD'den dev ceza: Anlaşma tamam
İngiltere’nin önde gelen bankalarından Royal Bank of Scotland (RBS), ABD’deki denetim kurumlarına bu zamana kadar verilen cezalara karşılık toplam 4,9 milyar dolar ödenmesi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Bankadan yapılan açıklamada, 2005-2007 yılları arasında yaptığı sorunlu finansal ürün satışları nedeniyle ABD denetim kurumları tarafından verilen cezalar karşılığında toplam 4,9 milyar dolar ödenmesine karar verildiği bildirildi.
RBS Üst Yöneticisi Ross McEwan ise ABD'deki cezaların kapatılmasıyla birlikte bankanın daha temiz bir bilançoya sahip olacağını ve satışının da daha kolay gerçekleştirilebileceğini söyledi.
YÜZDE 71’LİK HİSSE
Bankada İngiliz hükümetine ait yüzde 71’lik hissenin yakın zamanda satışa sunulması bekleniyor.
Yaklaşık 20 milyar sterlinin üzerinde olan bu hisse satışının yıllara yayılmış şekilde kademeli olarak yapılması planlanıyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle