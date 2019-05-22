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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
22.05.2019 - 13:29, Son Güncelleme:

İngiltere’nin en büyük ikinci çelik üreticisi iflasa hazırlanıyor

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İngiltere’nin en büyük ikinci çelik üreticisi iflasa hazırlanıyor

British Steel’in iflas sürecini başlatmaya hazırlandığı, şirketin üretim tesislerinde çalışan 5 bin kişinin ve tedarik zincirinde çalışan 20 bin kişinin işini kaybedebileceğini bildirdi.

İngiliz yayın kurumu BBC, British Steel’in iflas sürecini başlatmaya hazırlandığını, şirketin üretim tesislerinde çalışan 5 bin kişinin ve tedarik zincirinden çalışan 20 bin kişinin işini kaybedebileceğini bildirdi. 

Haberde İngiliz hükümeti tarafından belirlenen bir yetkilini şirketin yönetimini ele alacağı, bu süreçte Ernst & Young’ın ise özel yönetici vasfıyla şirkete alıcı bulmak için çalışacağı kaydedildi. 

İngiliz basınında Londra’da bulunan Greybull Capital’e bağlı olan çelik üretim şirketi British Stell ile İngiliz hükümeti arasındaki finansman görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlandığı öne sürüldü. 

Geçtiğimiz hafta British Steel, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) çıkış sürecinin olumsuz etkilerinin giderilebilmesi için İngiliz hükümetinden finansman talebinde bulunmuştu. 

Şirketin açıklamasında rakam verilmezken, İngiliz basınında şirketin hükümetten yaklaşık 75 milyon sterlin seviyesinde bir destek istediği belirtilmişti. 
British Steel’in İngiltere’nin AB’den çıkış kararın aldığı 2016 yılının haziran ayından bu yana artan belirsizlikten ve sterlindeki değer kayıplarından olumsuz yönde etkilendiği biliniyor. 

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