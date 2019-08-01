İngiltere'den anlaşmasız ayrılık için 2,1 milyar sterlinlik ek bütçe

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleriİngiltere'den anlaşmasız ayrılık için 2,1 milyar sterlinlik ek bütçe
GeriEkonomi İngiltere'den anlaşmasız ayrılık için 2,1 milyar sterlinlik ek bütçe
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
01.08.2019 - 13:02, Son Güncelleme:

İngiltere'den anlaşmasız ayrılık için 2,1 milyar sterlinlik ek bütçe

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İngiltere'den anlaşmasız ayrılık için 2,1 milyar sterlinlik ek bütçe

İngiltere Maliye Bakanlığı, İngiltere'nin AB'den anlaşmasız çıkış olasılığına ilişkin gerekli düzenlemelerin yapılabilmesi için 2,1 milyar sterlinlik ek bütçe ayrıldığını duyurdu.

İngiliz hükümeti, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) anlaşmasız şekilde ayrılması olasılığına yönelik gerekli hazırlıkların yapılması için hazineden 2,1 milyar sterlinlik ek bütçe tahsis edildiğini duyurdu.

İngiltere Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İngiltere'nin AB'den anlaşmasız çıkış olasılığına ilişkin olarak ülkede gerekli düzenlemelerin yapılabilmesi için 2,1 milyar sterlinlik ek bütçe ayrıldığı bildirildi. 

Açıklamada, ülkenin 31 Ekim'de birlikten ayrılmasının sağlanması için acil olarak değerlendirilen düzenlemeler için ilk etapta 1,1 milyar sterlin ayrıldığı, gerekmesi halinde düzenlemelerin işlevselliğini artırması için ek 1 milyar sterlinin daha bu yıl içerisinde kullanılabileceği belirtildi.

Ayrılan bütçenin; İngiltere'nin gümrük ve sınır kontrollerinde gerekli hazırlıkların yapılması, kritik tıbbi malzemelerin sevkiyatının sağlanması, şirketlerin ve ülke dışındaki İngiliz vatandaşlarının desteklenmesi için kullanılmasının planlandığı kaydedildi. 

İngiltere, AB'den çıkış için 4,2 milyar sterlinlik kısmı bu yıl içerisinde kullanılmak üzere şimdiye kadar toplam 6,3 milyar sterlinlik bir bütçe ayırdı. 

İngiltere Maliye Bakanı Sajid Javid, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "İngiltere'nin AB'den ayrılmasına 92 gün kalmışken hazırlıklarımızı yoğunlaştırmamız son derece önemli. Eğer iyi bir anlaşma elde edemezsek bir anlaşma olmadan ayrılacağız. Ek 2,1 milyar sterlinlik bütçe, bir anlaşma ile ya da anlaşmasız 31 Ekim'de ayrılmamızı sağlamak üzere ayrıldı." ifadelerini kullandı. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Kredi faizleri düştü! İşte vadesine göre ödeyeceğiniz tutarlar
Tapu işlemlerinde büyük kolaylık
Burası ne Antalya, ne İzmir... Doluluk yüzde 100'e ulaştı, Türkiye'nin zirvesine oturdu
Yemeğe en çok vakit ayıran ülkeler belli oldu! Türkiye bakın kaçıncı sırada