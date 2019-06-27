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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
27.06.2019 - 15:42, Son Güncelleme:

İngiltere’de yabancı yatırımlar 6 yılın en düşük seviyesinde

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İngiltere’de yabancı yatırımlar 6 yılın en düşük seviyesinde

Uluslararası Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bu yılın mart ayına kadarki 12 aylık dönemde ülkeye yapılan yabancı yatırım projelerinin yüzde 14 azalarak bin 782’ye gerilediği bildirildi.

İngiltere’ye yapılan doğrudan yabancı yatırım projelerinin sayısı son 6 yılın en düşük seviyesini gördü.İngiltere Uluslararası Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada bu yılın mart ayına kadarki 12 aylık dönemde, ülkeye yapılan yabancı yatırım projelerinin yüzde 14 azalarak bin 782’ye gerilediği belirtildi.

Verilere ilişkin değerlendirmede bulunan Ernst & Young Item Club Başekonomisti Archer Howard, “Son veriler yabancı şirketlerin İngiltere’deki yatırımları konusunda giderek daha temkinli olduğunu gösteriyor. Bu proje iptalleri olmasa bile dikkate değer sayıda projenin ertelendiğini ortaya koyuyor.” ifadelerini kullandı.Haziran ayı başında Ernst & Young tarafından yayımlanan bir raporda İngiltere’nin hali hazırda toplam bin 54 proje ile Avrupa’nın halen yabancı yatırımlar açısından en cazip destinasyonu olduğu hatırlatılmıştı.Konuya yönelik olarak İngiltere’nin Uluslararası Ticaret Bakanı Liam Fox ise, “Bakanlığımız İngiltere’nin açık ve liberal ekonomisi, dünya standartlarındaki yetenekleri ve iş dostu ortamı ile yatırım destinasyonu olarak konumunu desteklemeye devam edecektir” ifadelerini kullandı. 

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