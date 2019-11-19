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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
19.11.2019 - 15:28, Son Güncelleme:

İngiltere’de "siyah plastik" kullanımı bitiyor

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İngiltere’de "siyah plastik" kullanımı bitiyor

Tesco, Sainsburry’s, Waitrose ve Asda gibi süpermarketler aralık ayının sonundan itibaren uygulamaya başlayacak.

İngiltere’nin önde gelen süpermarket zincirleri, ürünlerde siyah renkli plastik kullanılmasının önüne geçecek. İngiliz Tesco, Sainsburry’s, Waitrose ve Asda gibi süpermarket zincirleri ürünlerinde siyah plastik kullanımını aralık sonunda sonlandırmayı planlıyor.  Daha önce Iceland ve Aldi’nin de İngiltere’de mağazalarındaki ürünlerde siyah plastik kullanımını 2020’de sonlandıracağı duyurulmuştu.

Siyah plastik ürünlerde kullanılan karbon pigmenti, geri dönüşüm ayrıştırma makineleri tarafından tanımlanamıyor. Bu şekilde ayrıştırılamayan tonlarca siyah plastik toprak ve suya karışıyor. Siyah plastiği geri dönüşümünün zor ve daha maliyetli olduğu da bilinen bir gerçek. Tesco’dan yapılan açıklamada süpermarket zincirinin aynı zamanda diğer üreticilerin, tedarikçilerinde ürünlerinde siyah plastik kullanımını sonlandırması için görüşmelerde bulundukları belirtildi.

Sainsbury’s’den yapılan açıklamada,2019 sonunda siyah plastik kullanımının tamamen durdurulacağı, 6 bin ton ürünün geri dönüştürülebilir alternatiflerle değiştirildiği belirtildi. Waitrose’nin açıklamasında ise ürünlerde siyah plastik kullanımının yüzde 90 azaltıldığı, bu yılın sonunda tamamen sonlandırılacağına vurgu yapıldı.

İngiliz basınında Marks & Spencer’in de gelecek yıl içerisinde siyah plastik kullanımını durdurmayı planladığı belirtildi. İngiltere'de 2018 yılı ekim ayında başlayan ücretli plastik poşet uygulamasıyla, süpermarketlerdeki plastik torba kullanımı yüzde 90 azaldı. İngiliz hükümeti, bu yılın mayıs ayında bir düzenlemeye giderek, ülkede 2020 yılının nisan ayından itibaren plastik pipet, karıştırıcı ve plastik kulak temizleme çubuğu satılmasının yasaklanacağını bildirmişti. 

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