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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
21.06.2019 - 15:36, Son Güncelleme:

İngiltere'de sanayi devriminden bu yana bir ilk

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İngiltere'de sanayi devriminden bu yana bir ilk

İngiltere, sanayi devriminden bu yana ilk kez sıfır karbon kaynaklarından sağladığı enerji, fosil yakıtlardan sağladığı enerji üretiminin üzerine geçti.

İngiltere merkezli uluslararası gaz ve elektrik sağlayıcı şirketi National Grid'in yayınladığı rapora göre, ülkede, sıfır karbon olarak nitelendirilen kaynaklardan elde edilen enerji, fosil yakıtlardan elde edilen enerjinin ilk kez üzerine çıktı.

Telegraph gazetesinin aktardığı habere göre, sanayi devriminden bu yana ilk kez kaydedilen bu sonucun tarihi bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Ülkede rüzgar, güneş, nükleer ve sudan elde edilen elektrik enerjisi üretimi ilk kez kömür ve gazdan elde edilen enerjinin üzerinde kaydedildi.

Habere göre, 2019 yılında kömür ve gazdan üretilen enerji miktarı yüzde 46,7 iken sıfır karbon ile elde edilen enerji, 47,9 oranında gerçekleşti. 2009 yılında ülkedeki elektrik üretiminin yüzde 75,6'sı fosil yakıtlardan ve sadece 22,3'ü sıfır karbon kaynaklarından gelmişti.

İngiltere'nin Norveç ile kurduğu 450 mil uzunluğundaki kablo ağı sayesinde ülkedeki sıfır karbon elektrik miktarının artacağı ve 750 binden fazla yerleşim yerine sıfır karbon elektrik sağlayacağı tahmin ediliyor.

Kuzey Avrupa'nın en büyük hidroelektrik üretecek olan 1 milyar 500 bin sterlin değerindeki projenin, 2021 yılında tamamlanması bekleniyor.

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