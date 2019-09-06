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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Reuters
06.09.2019 - 15:10, Son Güncelleme:

İngiltere'de otomotivciler Brexit'in ertelenmesinden yana

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İngiltere'de otomotivciler Brexit'in ertelenmesinden yana

İngiliz otomobil üreticileri AB'den anlaşmasız çıkış yerine Brexit'in ertelenmesini istiyor.

İngiltere'nin otomotiv sektörü çatı kuruluşu, Avrupa Birliği'nden (AB) anlaşmasız çıkmanın otomotiv üreticilerine tehdit oluşturduğunu söyleyerek, İngiltere'nin AB'den çıkışının 31 Ekim sonrasına ertelemesini istedi.

Birleşik Krallık 2016'daki referandumla AB'den ayrılmaya karar verdi, ancak geçen üç yılda bir sonuca varılamadı. Brexit olarak adlandırılan AB'den çıkış süreci siyasi kriz yaratırken, ülke erken genel seçim ihtimaliyle karşı karşıya.

Ülkenin en büyük ihracat sektörü olan otomotiv aynı zamanda anlaşmasız Brexit'e en çok karşı çıkan sektörler arasında. 
Otomotiv üreticileri gümrük vergilerindeki artış, gümrük sürlerinin uzaması ve yeni bürokratik işlemler nedeniyle birçok fabrikanın verimli çalışamayacağını söylüyor.

Motor Üreticileri ve Tüccarları Derneği (SMMT) yöneticisi Hawes, Reuters'a yaptığı açıklamada, "Anlaşmasız çıkmak en kötü sonuç olacaktır. Eğer anlaşma sağlamak için birkaç ay daha gerekiyorsa, sektör buna dayanabilir" dedi.

SMMT'nin Temmuz'da açıkladığı verilere göre İngiltere otomotiv sektörüne yatırım yılın ilk yarısında %70'ten fazla azalarak 90 milyon sterline geriledi. Ancak Jaguar Land Rover'in yaptığı büyük ölçekli yatırımın tüm yıl rakamlarını desteklemesi bekleniyor.

Hawes, İngiltere'de yatırımın bilfiil durduğunu ve bunun sebebinin yatırımcıların anlaşmasız Brexit'ten endişe duymaları olduğunu söyledi. Hawes, "(Anlaşmasız Brexit) İngiltere'ye yatırım yapmak için gereken güvenin ve katiyetin devam etmesini çok zorlaştırır" dedi.

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