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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
01.07.2019 - 17:36, Son Güncelleme:

İngiltere’de imalat sektörü daraldı

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İngiltere’de imalat sektörü daraldı

IHS Market CIPS verilerine göre İngiltere’de imalat satın alım yöneticileri endeksi (PMI) haziran ayında 48 seviyesine geriledi.

İngiltere’de imalat sektörü haziran ayında daraldı. IHS Market CIPS verilerine göre İngiltere’de imalat satın alım yöneticileri endeksi (PMI) haziran ayında 48 seviyesine geriledi. Ülkede bir önceki ayda imalat PMI verisi 49,4 seviyesinde gerçekleşmişti.

PMI verilerinde 50 seviyesinin üstü sektörel büyüme olarak, bu seviyenin altı ise daralma olarak kabul ediliyor. İngiltere’de haziran ayı verileriyle birlikte imalat PMI endeksi 2013 yılının şubat ayından bu yana en düşük seviyesine gerilemiş oldu.

IHS Market CIPS açıklamasında, “İç ve dış talep haziran ayında zayıfladı. Son üç aydır peşpeşe imalat sektöründe yeni siparişlerde azalma var. Yumuşak ekonomik büyüme ve devam eden Brexit belirsizlikleri son dönemde imalat sektöründeki düşüşe etki eden ana unsurlar durumunda.” İfadelerine yer verildi. 

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