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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
11.09.2019 - 12:27, Son Güncelleme:

İngiltere'de ilk yarıda 2 bin 868 mağaza kepenk kapattı

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İngiltere'de ilk yarıda 2 bin 868 mağaza kepenk kapattı

İngiltere'de tüketici alışkanlıklarındaki değişim ve artan maliyetlerin etkisiyle birlikte mağazalar kepenk kapatıyor.

PricewaterhouseCoopers (PwC) ve Local Data şirketinden yapılan açıklamada, İngiltere'de yılın ilk 6 ayında kapanan mağaza sayısının 2018'in aynı dönemine göre yüzde 4 artarak 2 bin 868'e yükseldiği belirtildi.

Ülkede en az 5 mağazaya sahip perakende zincirlerinin araştırmada dikkate alındığı bildirilen açıklamada, ilk yarıda bin 634 mağazanın da açıldığı kaydedildi.
İlk yarıda kapatılan mağazalardan bin 234'ünün ülkenin en büyük 500 perakende zincirine ait olduğu belirtilen açıklamada, kapatılan mağazalar arasında ilk sırada moda ve giyimin olduğu, moda ve giyimin ardından restoran ve emlakçıların geldiği aktarıldı.

PwC Tüketici Piyasaları Başkanı Lisa Hooker, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Bu yılın ilk yarısında mağazaların kapanışında görülen artış; tüketicilerin davranışlarında mağazaları destekleyecek şekilde bir değişim olmadığını, artan maliyetlerin etkili olduğunu gösteriyor." ifadesini kullandı.

Hooker, mağazaların, bugünün müşterilerinin ihtiyaçlarına daha çok hitap edebilecek şekilde dönüştürülmesi gerektiğini vurguladı.

İngiltere'de tüketicilerin alışverişlerini internet üzerinden yapması, değişen tüketici alışkanlıkları, mağazaların artan maliyet baskısı yaşaması ve ülkenin AB'den çıkış sürecine ilişkin belirsizliklerin yüksek seviyede seyretmesi mağazaların kapanmasında rol oynayan unsurlar arasında yer alıyor.

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