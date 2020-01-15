İngiltere'de enflasyon geçen ay hız kesti

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Aralık 2019'da yıllık bazda yüzde 1,3 artış kaydetti. Beklenti, TÜFE'nin yüzde 1,5 artış göstermesi yönündeydi.

TÜFE, Kasım 2019'da ise yıllık bazda yüzde 1,5 artmıştı. Son verilerle birlikte İngiltere'de enflasyon, Kasım 2016'dan bu yana en düşük seviyesini gördü. Geçen ay enflasyonda artış hızının azalmasına gerekçe olarak, giyim ve otel konaklama fiyatlarındaki düşüş gösterildi.

Analistler, mevcut enflasyon verisinin İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) yüzde 2 seviyesindeki enflasyon hedefinin altında seyretmesi nedeniyle BoE'nin, gelecek dönemde politika faizinde indirime gidebileceğini belirtti.