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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
18.09.2019 - 16:04, Son Güncelleme:

İngiltere’de enflasyon ağustosta yüzde 1,7 arttı

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İngiltere’de enflasyon ağustosta yüzde 1,7 arttı

Ülkede tüketici fiyat endeksi ağustos ayında yıllık bazda yüzde 1,9 olan beklentinin altında kalarak yüzde 1,7 artış kaydetti.

İngiltere’de enflasyon ağustos ayında yıllık bazda yüzde 1,7 arttı. İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, ülkede tüketici fiyat endeksi ağustos ayında yıllık bazda yüzde 1,9 olan beklentinin altında kalarak yüzde 1,7 artış kaydetti. Bir önceki ayda ülkede TÜFE yıllık bazda yüzde 2,1 artış göstermişti.

Ülkede, ağustos ayında TÜFE aylık bazda da yüzde 0,5 olan beklentinin altında kalarak yüzde 0,4 artış gösterdi. İngiltere’de ağustos ayında çıktı üretici fiyat endeksi (ÜFE) ise yıllık bazda yüzde 1,6 artış gösterdi. Bu veride piyasa beklentisi yüzde 1,7 düzeyindeydi.

ONS açıklamasında, İngiltere’de ağustos ayında enflasyon verisinin beklentinin altında artış göstermesine gerekçe olarak bilgisayar oyunlarının fiyatlarındaki düşüş ve giyecek fiyatlarının tahmin edilenden daha az artış görülmesi gösterildi. İngiltere Merkez Bankası (BoE), orta vadeli enflasyon hedefini yüzde 2 seviyesinde tutmaya devam ediyor.

Verilere ilişkin değerlendirmede bulunan Pantheon Macroeconomics İngiltere Baş ekonomisti Samuel Tombs, “Enflasyonda ağustos ayında görülen sert düşüşe rağmen, İngiltere Merkez Bankası’nın diğer merkez bankalarını takip ederek faiz indirimine gitme olasılığı oldukça düşük.” değerlendirmesinde bulundu. 

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