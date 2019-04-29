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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
29.04.2019 - 17:24, Son Güncelleme:

İngiltere'de çalışanların yüzde 31'i kalifiye

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İngiltere'de çalışanların yüzde 31'i kalifiye

İngiltere'de çalışanların yüzde 31'inin, yaptıkları işler için gereğinden fazla kalifiye oldukları belirlendi.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi’nden (ONS) yapılan açıklamada, İngiltere'de 1992 yılından önce mezun olanlar arasında çalıştıkları iş alanları için gereğinden fazla kalifiye olanların oranının yüzde 22 seviyesinde olduğu, rakamın, 2007'den sonra mezun olanlar arasında yüzde 34 seviyesine kadar yükseldiği belirtildi.

İngiltere'de toplam çalışanlar içinde, pozisyonları için gereğinden fazla kalifiye olan çalışanların oranının ise yüzde 31 olduğu bildirilen açıklamada, çalıştıkları işler için gereğinden fazla kalifiye olan çalışanların oranının yüzde 25 ile başkent Londra'da en yüksek seviyede olduğu kaydedildi.

Ülkede, beşeri bilimler ve sanat mezunlarının ağırlıklı olarak alanlarındaki donanımlarının altındaki işlerde çalışmak zorunda kaldığı belirtilen açıklamada, "25-49 arası gibi bazı yaş gruplarındaki kişilerin, işlerin gerektirdiğinin üzerinde eğitim aldığını gözlemliyoruz. Özellikle 35-49 yaş grubuna baktığımızda, yüksek eğitimin İngiltere’nin istihdam piyasası için kalıcı bir sorun olduğunu görüyoruz." denildi. 

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