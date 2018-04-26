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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
REUTERS
26.04.2018 - 13:59, Son Güncelleme:

İngiltere'de büyük şirketler plastik ambalaj kirliliğini azaltmaya söz verdi

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İngiltere'de büyük şirketler plastik ambalaj kirliliğini azaltmaya söz verdi

İngiltere'de, aralarında büyük süpermarketler ile Coca Cola, Nestle ve Procter & Gamble gibi şirketlerinin de bulunduğu 40'tan fazla kuruluş, çevre kirliliği konusundaki baskılar karşısında, plastik ambalaj kullanımını azaltmaya karar verdiler.

Şirketler, ülkede tek kullanımlık plastik ambalajların gereksiz tüketimine son vermek için hedef tarih olarak 2025 yılını belirlediler.

WRAP adlı sürdürülebilirlik grubunun başlattığı plastik anlaşmasına katılan şirketler bu tarihe kadar, kullandıkları plastik ambalajlarının yüzde 100'ünün de çok kullanımlık, dönüşebilir ya da çürüdükten sonra gübre olarak kullanılabilir nitelikte olacağını taahhüt ettiler.

Bir başka hedef de, plastik ambalajların yüzde 70'inin dönüşüm veya gübreleşme işleminin fiilen gerçekleşmiş olması ve her türü plastik ambalaj malzemesinin en az yüzde 30'unun önceden dönüştürülmüş olması.

Tüm dünyadaki gıda ve içecek imalatçıları ve perakendecileri, plastik ambalajların çevreye verdiği zararlar konusunda kamuoyu ve parlamenterler arasında giderek artan kaygılardan dolayı yoğun baskı altında.

WRAP CEO'su Marcus Gover, "Plastiğin hem değerini koruyarak hem de atıklarıyla gezegenimize verdiği zararı sınırlayarak, bu malzemenin geleceğine yeni bir biçim vermek için elimizde, hayatta bir kere geçecek bir fırsat vardır" dedi.

İngiltere Başbakanı Theresa May, hazırlanan ulusal eylem planı kapsamında ülkesinde 2042 yılına kadar gereksiz plastik atıkların tamamen ortadan kaldırılacağı sözü verdi.

WRAP verilerine göre plastik anlaşmasına katılan şirketler, İngiltere'deki süpermarketlerde satılan ürünlerin ambalajlandığı plastiğin yüzde 80'inden sorumlu.

Lider süpermarketler Tesco, Sainsbury, Asda, Marks & Spencer ve indirim mağazaları Aldi ve Lidl de anlaşmaya katıldılar.

Çevre kuruluşları bu girişimi memnunlukla karşıladıklarını ancak yeterli göremediklerini açıkladılar.

 

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