İngiltere'de büyük şirketler plastik ambalaj kirliliğini azaltmaya söz verdi
İngiltere'de, aralarında büyük süpermarketler ile Coca Cola, Nestle ve Procter & Gamble gibi şirketlerinin de bulunduğu 40'tan fazla kuruluş, çevre kirliliği konusundaki baskılar karşısında, plastik ambalaj kullanımını azaltmaya karar verdiler.
Şirketler, ülkede tek kullanımlık plastik ambalajların gereksiz tüketimine son vermek için hedef tarih olarak 2025 yılını belirlediler.
WRAP adlı sürdürülebilirlik grubunun başlattığı plastik anlaşmasına katılan şirketler bu tarihe kadar, kullandıkları plastik ambalajlarının yüzde 100'ünün de çok kullanımlık, dönüşebilir ya da çürüdükten sonra gübre olarak kullanılabilir nitelikte olacağını taahhüt ettiler.
Bir başka hedef de, plastik ambalajların yüzde 70'inin dönüşüm veya gübreleşme işleminin fiilen gerçekleşmiş olması ve her türü plastik ambalaj malzemesinin en az yüzde 30'unun önceden dönüştürülmüş olması.
Tüm dünyadaki gıda ve içecek imalatçıları ve perakendecileri, plastik ambalajların çevreye verdiği zararlar konusunda kamuoyu ve parlamenterler arasında giderek artan kaygılardan dolayı yoğun baskı altında.
WRAP CEO'su Marcus Gover, "Plastiğin hem değerini koruyarak hem de atıklarıyla gezegenimize verdiği zararı sınırlayarak, bu malzemenin geleceğine yeni bir biçim vermek için elimizde, hayatta bir kere geçecek bir fırsat vardır" dedi.
İngiltere Başbakanı Theresa May, hazırlanan ulusal eylem planı kapsamında ülkesinde 2042 yılına kadar gereksiz plastik atıkların tamamen ortadan kaldırılacağı sözü verdi.
WRAP verilerine göre plastik anlaşmasına katılan şirketler, İngiltere'deki süpermarketlerde satılan ürünlerin ambalajlandığı plastiğin yüzde 80'inden sorumlu.
Lider süpermarketler Tesco, Sainsbury, Asda, Marks & Spencer ve indirim mağazaları Aldi ve Lidl de anlaşmaya katıldılar.
Çevre kuruluşları bu girişimi memnunlukla karşıladıklarını ancak yeterli göremediklerini açıkladılar.
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