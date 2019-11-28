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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
28.11.2019 - 17:40, Son Güncelleme:

İngiltere’de araç üretimi ekimde yüzde 0,4 daraldı

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İngiltere’de araç üretimi ekimde yüzde 0,4 daraldı

İngiliz Motorlu Araç Üreticileri Topluluğu, toplam araç üretiminin ise 134 bin 752 adete gerilediğini bildirdi.

İngiltere’de otomotiv üretimi ekim ayında daralırken adet bazında da gerileme kaydetti. İngiliz Motorlu Araç Üreticileri Topluluğu’ndan (SMMT) yapılan açıklamada ülkede ekim ayında toplam araç üretiminin yüzde 0,4 daralarak toplam 134 bin 752 adete gerilediği bildirildi.

Açıklamada ülkede ekim ayında yıllık bazda araç üretiminin ise yüzde 14, 4'lük daralmayla 1 milyon 123 bin 926 seviyesine gerilediği kaydedildi. SMMT açıklamasında ekimde yıllık bazda ihraç edilen araç sayısının ise yüzde 15,2 gerileyerek 904 bin 887 olarak kayıtlara geçtiğine dikkat çekildi.

Verilere ilişkin değerlendirmede bulunan SMMT Üst Yöneticisi Mike Hawes, “Sektörde araç üretiminde bir ay daha daralmanın görülmesi endişe verici. Küresel rekabet gücümüz tehdit altında. Sektörümüz ihracatın itici gücüyle hareket eder. 160’tan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. “ ifadelerinin kullandı.

Dünkü SMMT açıklamada, İngiltere'nin AB'den anlaşmasız şekilde ayrılması halinde ülkede otomotiv sektöründeki üretimin 2024 yılına kadar yaklaşık 1,5 milyon adet azalabileceği kaydedilmişti.

Açıklamada ayrıca İngiltere'nin AB'den anlaşmasız ayrılmasının ardından uygulanacak ek gümrük vergilerinin ülkenin otomotiv sektörüne maliyetinin yine 2024'e kadar yaklaşık 42,7 milyar sterlini bulabileceğinin altı çizilmişti. 

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