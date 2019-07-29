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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
29.07.2019 - 13:12, Son Güncelleme:

İngiltere'de 14 milyondan fazla yoksul var

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İngiltere'de 14 milyondan fazla yoksul var

İngiltere'de 14 milyon 300 bin kişinin yoksulluk içinde yaşadığı açıklandı.

ngiltere'deki Social Metrics Commission’ın (SMC) hazırladığı rapora göre, ülkede 14 milyon 300 bin kişinin maddi açıdan geçinmekte zorlandığı bildirildi.

Rapora göre, bu sayının toplamını, 8.3 milyonunu çalışma yaşındaki yetişkinler, 4.6 milyonunu çocuklar ve 1.3 milyonunu emeklilik yaşındaki yetişkinler oluşturuyor.

Metro gazetesinin aktardığı raporda, aralarında 2.3 milyon çocuğun bulunduğu 7 milyon kişinin önceki üç yılın en az ikisini yoksulluk içinde yaşadığı ve bunun da kalıcı yoksulluk olarak değerlendirildiği bildirildi. Ayrıca rapora göre, yaklaşık 6.8 milyon yoksulun, aile üyelerinden biri engelli olarak yaşamını sürdürüyor.

SMC hazırlanan raporun, yeni İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın nasıl bir sorunla yüzleşeceğini gösterdiğini belirtti.

Johnson geçtiğimiz hafta, ihmal edilen şehirlere, 3.6 milyar Sterlin yatırım yapılacağını, ayrıca barınma ve suç konusunda yeni adımlar atacağını açıklamıştı.

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