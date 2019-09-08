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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Şebnem Turhan
08.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

İngiltere vegan pazarını iki Türk genci salladı

Şebnem TURHAN
Şebnem TURHAN
sturhan@hurriyet.com.tr
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Şebnem TURHAN
Şebnem TURHAN
sturhan@hurriyet.com.tr
İngiltere vegan pazarını iki Türk genci salladı

Dünya vegan gıda satışı lideri İngiltere’de, ki liderliği bu yıl Almanya’nın elinden hak ederek aldı, iki Türk genci vegan gıda pazarını sallamayı başardı.

Rojdan Gül ve Cem Yılmaz, İngiltere’nin ilk vegan dönerini kendi yemek arabalarında yapmaya başladıkları 2015’te bu kadar başarılı olacaklarını akıllarından bile geçirmemişti. Ağustos 2016’da ilk vegan döner dükkanlarını açan WhatThePitta kurucuları Gül ve Yılmaz bugün Londra’da 3, Brighton’da 1 ve açmaya hazırlandıklarıyla 5 restoranı bulunan WhatThePitta’nın sahipleri 3 yıl içinde İngiltere’nin tüm büyük merkezlerinde olmayı planlıyor. Elbette Türkiye’de planları arasında yurtdışına hayallerine Almanya ile başlamayı düşünen Yıldız ve Gül’ün Türkiye’de de vegan döner satma hayalleri büyük.

İngiltere vegan pazarını iki Türk genci salladı
2018 verilerine göre dünya vegan gıda pazarı 13 milyar dolar seviyesinde. Ve bu pazarın 2026 yılına kadar 24.3 milyar dolara ulaşması bekleniyor ve İngiltere bu pazarın tartışmasız lideri. Veganlığın yayılmasında da İngiltere başı çekiyor. Özellikle bu yıl başında yapılan Veganuary yani ocak ayı boyunca vegan beslenmeyi öneren kampanyanın da desteğiyle İngiltere nüfusunun yüzde 5’inin vegan olduğu belirtiliyor. Ayrıca etsiz pazartesi ve flexitariyanların artması da Gül ve Yıldız’ın hayallerinin gerçekleşmesine yardımcı oluyor.

İngiltere vegan pazarını iki Türk genci salladı

ÜNLÜLER SIRADA

2016 Temmuz’da yaz tatilinde Cem’in veganlığının ilk dönemlerinde Bodrum’da veganlık üzerine konuşurken Rojdan amcasının Almanya’da yaptığı vegan dönerin çok ünlü olduğunu anlatmasıyla WhatThePitta’nın hikayesi başlıyor. Tatil dönüşü Almanya’ya giden ikili Rojdan’ın amcasının enfes vegan dönerini Londra’ya taşımaya karar veriyor. Sadece iki hafta sonra Londra’da yemek arabasıyla vegan döner satışı başlıyor. Herşey o kadar hızlı gelişiyor ki ilk dükkanı da hemen açıyorlar. İngiliz rapçi JME de Gül ve Yılmaz’ın vegan dönerinin tiryakisi. Rojdan Gül, 5’inci dükkanlarını Ocak 2020’de açacaklarını dile getirerek, sadece veganlara değil herkese ulaşmaya çalıştıklarını belirtiyor. Gül, İngiltere’de son üç senedir veganlığın yükseldiğini ve az et yemeyi tercih eden flexitariyanların arttığını vurgulayarak “Et tüketimi düşüyor. Dükkanı açtığımız ilk zamanlarda etsiz döner mi olur diyorlardı. En çok da ‘helal mı’ sorularıyla karşı karşıya kaldık. Ama önyargıları kırdık ve vegan dönerimiz çok ama çok beğenildi” diye konuşuyor.

İngiltere’nin tüm büyük şehirlerini gözlerine kestirdiklerini ve 3 yıl içinde hepsinde dükkan açacaklarını kaydeden Gül, “Daha büyümek istiyoruz belki ileride Türkiye’de deneme yapabiliriz. Uluslararası bir şirket olmak istiyoruz” diyor.

Cem Yıldız 30, Rojdan Gül ise 28 yaşında. İkisinin de ilk ciddi işi bu. Rojdan Gül hep yemek işiyle uğraşmak istemiş. İki Türk genci gizli baharatlarıyla marine ettikleri soyalı dönerleri ve vegan Türk baklavasıyla İngiltere’den sonra yönlerini dünyaya çevirmiş durumdalar.

 

Şebnem TURHAN
Şebnem TURHAN
sturhan@hurriyet.com.tr
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