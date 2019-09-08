İngiltere vegan pazarını iki Türk genci salladı

Rojdan Gül ve Cem Yılmaz, İngiltere’nin ilk vegan dönerini kendi yemek arabalarında yapmaya başladıkları 2015’te bu kadar başarılı olacaklarını akıllarından bile geçirmemişti. Ağustos 2016’da ilk vegan döner dükkanlarını açan WhatThePitta kurucuları Gül ve Yılmaz bugün Londra’da 3, Brighton’da 1 ve açmaya hazırlandıklarıyla 5 restoranı bulunan WhatThePitta’nın sahipleri 3 yıl içinde İngiltere’nin tüm büyük merkezlerinde olmayı planlıyor. Elbette Türkiye’de planları arasında yurtdışına hayallerine Almanya ile başlamayı düşünen Yıldız ve Gül’ün Türkiye’de de vegan döner satma hayalleri büyük.

2018 verilerine göre dünya vegan gıda pazarı 13 milyar dolar seviyesinde. Ve bu pazarın 2026 yılına kadar 24.3 milyar dolara ulaşması bekleniyor ve İngiltere bu pazarın tartışmasız lideri. Veganlığın yayılmasında da İngiltere başı çekiyor. Özellikle bu yıl başında yapılan Veganuary yani ocak ayı boyunca vegan beslenmeyi öneren kampanyanın da desteğiyle İngiltere nüfusunun yüzde 5’inin vegan olduğu belirtiliyor. Ayrıca etsiz pazartesi ve flexitariyanların artması da Gül ve Yıldız’ın hayallerinin gerçekleşmesine yardımcı oluyor.

ÜNLÜLER SIRADA

2016 Temmuz’da yaz tatilinde Cem’in veganlığının ilk dönemlerinde Bodrum’da veganlık üzerine konuşurken Rojdan amcasının Almanya’da yaptığı vegan dönerin çok ünlü olduğunu anlatmasıyla WhatThePitta’nın hikayesi başlıyor. Tatil dönüşü Almanya’ya giden ikili Rojdan’ın amcasının enfes vegan dönerini Londra’ya taşımaya karar veriyor. Sadece iki hafta sonra Londra’da yemek arabasıyla vegan döner satışı başlıyor. Herşey o kadar hızlı gelişiyor ki ilk dükkanı da hemen açıyorlar. İngiliz rapçi JME de Gül ve Yılmaz’ın vegan dönerinin tiryakisi. Rojdan Gül, 5’inci dükkanlarını Ocak 2020’de açacaklarını dile getirerek, sadece veganlara değil herkese ulaşmaya çalıştıklarını belirtiyor. Gül, İngiltere’de son üç senedir veganlığın yükseldiğini ve az et yemeyi tercih eden flexitariyanların arttığını vurgulayarak “Et tüketimi düşüyor. Dükkanı açtığımız ilk zamanlarda etsiz döner mi olur diyorlardı. En çok da ‘helal mı’ sorularıyla karşı karşıya kaldık. Ama önyargıları kırdık ve vegan dönerimiz çok ama çok beğenildi” diye konuşuyor.

İngiltere’nin tüm büyük şehirlerini gözlerine kestirdiklerini ve 3 yıl içinde hepsinde dükkan açacaklarını kaydeden Gül, “Daha büyümek istiyoruz belki ileride Türkiye’de deneme yapabiliriz. Uluslararası bir şirket olmak istiyoruz” diyor.

Cem Yıldız 30, Rojdan Gül ise 28 yaşında. İkisinin de ilk ciddi işi bu. Rojdan Gül hep yemek işiyle uğraşmak istemiş. İki Türk genci gizli baharatlarıyla marine ettikleri soyalı dönerleri ve vegan Türk baklavasıyla İngiltere’den sonra yönlerini dünyaya çevirmiş durumdalar.