İngiltere negatif faiz uygulamayabilir

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleriİngiltere negatif faiz uygulamayabilir
GeriEkonomi İngiltere negatif faiz uygulamayabilir
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
11.09.2019 - 07:33, Son Güncelleme:

İngiltere negatif faiz uygulamayabilir

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İngiltere negatif faiz uygulamayabilir

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mark Carney "İngiltere'de bir araç olarak negatif faiz beklemiyorum. Sert Brexit, büyümenin yavaşlamasına ve enflasyonun yükselmesine neden olabilir" dedi.

İngiltere Merkez Bankası Başkanı (BoE) Mark Carney, İngiltere'de gelecek dönemde negatif faizin bir politika aracı olarak kullanılmasını beklemediğini belirtti.

ABD'nin New York eyaletinde Dış İlişkiler Konseyi toplantısında konuşan Carney, Brexit'in parasal koşullara somut etki edebilecek bir süreç olduğunun altını çizdi.

Carney, "İngiltere'de bir araç olarak negatif faiz beklemiyorum. Sert Brexit, büyümenin yavaşlamasına ve enflasyonun yükselmesine neden olabilir." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Carney, İngiltere'de mali sistemin çekirdeğinin ne olursa olsun Brexit'e hazır olduğunu vurguladı.

Carney, son dönemde uzun vadeli tahvil getirilerinin, kısa vadeli tahvillerin altına düşmesinin ise ekonomik görünüm için güven oyu anlamına gelmediğini söyledi.

Global bir likidite tuzağına yaklaşılıyor olunabileceği uyarısında bulunan Carney, "Mali alanı olan ekonomiler resesyona cevap verebilir ama bu sınırsız değil." dedi.

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Carney, 4 Eylül'de, İngiltere'nin AB'den anlaşmasız şekilde ayrılmasının, ülke ekonomisine olası olumsuz etkilerinin, tahmin edilenden daha hafif olabileceğini söylemişti.

Carney, anlaşmasız ayrılığın ülke ekonomisinin yüzde 8 yerine yüzde 5,5 daralmasına neden olabileceğini belirtmiş, buna yönelik hazırlıkların artırılmasının olası ekonomik zararı azaltabileceğini kaydetmişti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 9 bölge koruma altına alındı
Rüzgar enerji santralleri için acele kamulaştırma kararları
Faizler düştü, kampanyalar arttı! 1000 lira taksitle ev sahibi olabilirsiniz
Türkiye ve Japonya arasında havacılıkta iş birliği