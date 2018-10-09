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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
İHA
09.10.2018 - 13:52, Son Güncelleme:

İngiltere merkezli kripto para borsası Türkiye’de

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İngiltere merkezli kripto para borsası Türkiye’de

Kullanıcıların kripto paraya erişimini kolaylaştırma hedefiyle Türkiye pazarına giren küresel kripto para borsası DSX, Türkiye'de kuracağı iş ortaklıklarıyla finans kuruluşlarının da kripto para ekonomisine daha güvenli koşullarda adım atmasını sağlayacağını açıkladı.

FİNANS dünyasının tecrübeli isimleri tarafından kurulan küresel kripto para borsası DSX, kripto para kullanıcılarının ve finans kuruluşlarının kripto para ekosistemine daha güvenli ve kolay erişmesini sağlamak üzere Türkiye'de faaliyetlerine başladığı açıklandı. Kripto para kullanıcılarına Türkçe dil desteğiyle hizmet veren şirket, finans dünyasının kripto para ekosistemiyle tanışmasını kolaylaştırmak için güçlü ve kolay entegre edilebilir bir platform tasarlandı. Ayrıca, Türkiye'de kuracağı iş birlikleriyle kendi platformunu profesyonel finans servislerine entegre edecek.

Kripto para borsalarının genelde teknoloji geçmişine sahip kişilerce kurulduğunu ve bu nedenle bir finans kuruluşunun beklentilerini öngörmekte güçlük çektiğini vurgulayan DSX CEO'su Mike Rymanov, "DSX ise profesyonel finansal servisler alanında uzun yıllara dayanan bir bilgi birikimiyle kuruldu. Standart bir platformu alıp kripto paraya uyarlamak yerine, DSX'i ilk andan itibaren profesyonel bir kripto para borsası olacak şekilde tasarladık" diye konuştu.

"TÜM PROTOKOLLERE VE YÖNETMELİKLERE BİZİM DE UYGUN ÇALIŞMAMIZ GEREKİYOR"

Yasal mevzuatlar karşısında yükümlü olduğunu belirten ve finansal organizasyonlarla kurulan iş ortaklıklarını hatırlatan Rymanov, "Onların bağlı bulunduğu tüm protokollere ve yönetmeliklere bizim de uygun çalışmamız gerekiyor. Bunun anlamı ise DSX'in kara para aklamayla mücadele politikalarından, işlem takibi ve finansal esneklik gibi pek çok konuda mutlak hatasız çalışma yükümlülüğü bulunuyor. Bu da müşterilerimiz için hiçbir endişeye yer bırakmayan, güvenli bir ortam oluşturuyor" diye açıkladı.

TÜRKİYE'NİN GÜÇLÜ KRİPTO EKONOMİSİ, KÜRESEL DEVLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR

DSX'in Türkiye pazarına yoğunlaşmasının arkasında, Türkiye'nin genç, dinamik ve inovasyona açık nüfusu yattığı bildirilirken, Türkiye'nin kripto paraya erişimini daha iyi hale getirmeyi hedeflediklerini kaydeden Rymanov, "Kripto para her şeyden önce insanlara seçme şansı sunuyor. Geleneksel para birimlerinin yaşadığı yoğun dalgalanmayla karşı karşıya kalanlar, kripto para sayesinde varlıklarını nasıl ve nereye yatıracakları, hangisinin daha fazla getiri sağlama potansiyeli olduğu konusunda bir seçim yapabiliyor. İster bu işin ticaretini yapın, ister normal bir tüketici, isterse elektronik ödeme sağlayıcı olun; tercih ve fırsat hakkına sahip olmak başarının anahtarıdır" dedi.

"KRİPTO PARA SAHİPLİĞİ KONUSUNDA TÜRKİYE DÜNYANIN ÖNCÜ ÜLKELERİ ARASINDA YER ALIYOR"

Türkiye'deki kripto ekosisteminin yaygınlığının da burayı kripto para borsaları için önemli bir cazibe merkezi haline getirdiğine dikkat çeken Rymanov, "Kripto para sahipliği konusunda Türkiye dünyanın öncü ülkeleri arasında yer alıyor. Bu konuda talebin yoğun olduğunu açıkça görüyoruz. Türkiye'deki iş ortakları ve finans kuruluşlarıyla birlikte çalışarak, onların kripto dünyasında daha güvenli adımlar atmalarına destek olabileceğimizi düşünüyoruz. Bu sadece bizim için değil, bu kuruluşların müşterileri için de fayda sağlayacaktır" diye ekledi

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