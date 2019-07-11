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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
11.07.2019 - 17:22, Son Güncelleme:

İngiltere Merkez Bankası'ndan "anlaşmasız ayrılık" uyarısı

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İngiltere Merkez Bankası'ndan "anlaşmasız ayrılık" uyarısı

İngiltere Merkez Bankası Finansal İstikrar Raporu'nda, "Brexit'in düzensiz bir şekilde (anlaşmasız) gerçekleşmesi halinde sterlin kuru da dahil olmak üzere hisse senetleri, şirket ve devlet tahvilleri ile bankların borçlanma maliyetlerinin sert şekilde (bu duruma) uyum sağlaması beklenmektedir. Bu durum, hanehalkı ve işletmeler için finansal koşulları sıkılaştıracaktır" ifadeleri yer alıyor.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) tarafından hazırlanan Finansal İstikrar Raporu'nda, "Brexit'in düzensiz bir şekilde (anlaşmasız) gerçekleşmesi halinde sterlin kuru da dahil olmak üzere hisse senetleri, şirket ve devlet tahvilleri ile bankların borçlanma maliyetlerinin sert şekilde (bu duruma) uyum sağlaması beklenmektedir. Bu durum, hanehalkı ve işletmeler için finansal koşulları sıkılaştıracaktır." denildi.

BoE'nin Finansal İstikrar Raporu'nda, artan Brexit belirsizliklerinin İngiltere'nin politika faiz oranları üzerinde baskı oluşturarak sterin kuru ve İngiltere merkezli hisse senetlerinde düşüşe neden olduğu kaydedildi.

İngiltere'nin bankacılık sisteminin Brexit'le ilişkilendirilebilecek geniş çaplı ekonomik ve finansal şoklarla başa çıkabilecek kadar güçlü seyretmeye devam ettiği belirtilen raporda, ülkenin AB'den anlaşma olmaksızın ayrılması halinde oluşabilecek olumsuzluklara yer verildi.
Raporda, "Brexit'in düzensiz bir şekilde (anlaşmasız) gerçekleşmesi halinde sterlin kuru da dahil olmak üzere hisse senetleri, şirket ve devlet tahvilleri ile bankların borçlanma maliyetlerinin sert şekilde (bu duruma) uyum sağlaması beklenmektedir. Bu durum, hanehalkı ve işletmeler için finansal koşulları sıkılaştıracaktır." denildi.

İngiliz bankalarının toplam 1 trilyon sterlin üzerindeki yüksek kaliteli likidite hacmi ile toptan finansman ve dış döviz piyasalarına erişim sağlamadan bile aylarca borç yükümlülüklerini yerine getirebileceği vurgulanan raporda, "küresel riskler" bölümünde de artan ticaret gerilimlerinin iş ortamı güvenini ve küresel üretim büyümesini olumsuz yönde etkilediği kaydedildi.

Raporun yayımlanmasının ardından basına değerlendirmede bulunan İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mark Carney, "İngiltere'nin AB'den anlaşmasız şekilde ayrılması durumunda (olumsuzlukların) yayılma etkisine karşı kendimizi tam olarak izole edemeyiz. İngiltere'nin anlaşmasız şekilde AB'den ayrılması, anında büyük ve görülebilir bir ekonomik ayarlamaya neden olur." ifadelerini kullandı. İngiltere'nin 2016'da yapılan referandumla aldığı AB'den ayrılma kararının 29 Mart'ta hayata geçmesi öngörülüyordu ancak parlamentonun Brexit anlaşmasını peş peşe yapılan oylamalarla reddetmesinin ardından Brexit, önce 12 Nisan'a, ardından da 31 Ekim'e ertelenmişti.

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