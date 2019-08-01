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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
01.08.2019 - 15:57, Son Güncelleme:

İngiltere Merkez Bankası politika faizini değiştirmedi

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İngiltere Merkez Bankası politika faizini değiştirmedi

İngiltere Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada politika faizinin yüzde 0,75'te sabit tutulduğu, özel sektör varlık alım hedefinin ise 435 milyar sterlinde bırakıldığı bildirildi.

İngiltere Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada, politika faizinin beklentiyle uyumlu şekilde yüzde 0,75 seviyesinde sabit tutulduğu, özel sektör varlık alım hedefinin de değiştirilmeyerek 435 milyar sterlinde bırakıldığı bildirildi. Banka ayrıca özel sektör tahvil alım hedefini değiştirmeyerek 10 milyar sterlinde bıraktığını duyurdu. 

İngiltere Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu tutanaklarında politika faiz ve varlık alım programlarının sabit tutulması kararlarının oy birliği ile alındığı belirtildi. 

2019 VE 2020 BÜYÜME TAHMİNLERİ DÜŞÜRÜLDÜ

İngiltere Merkez Bankası ayrıca bu yıl için büyüme tahminini yüzde 1,5'ten yüzde 1,3'e, gelecek yıl için büyüme tahmini ise yüzde 1,6'dan yüzde 1,3'e çektiğini duyurdu. 

Kurul tutanaklarında, “İngiltere’nin anlaşmasız bir şekilde AB’den ayrılabileceği algısındaki artış, faiz oranlarını daha da azaltırken, sterlin kurunda belirgin değer kaybına neden oldu. Brexit’e ilişkin çıkış tarihi öncesinde yapılan stoklama gibi gelişmeler İngiltere’deki verileri oynak hale getiriyor. 2019’un ilk çeyreğinde yüzde 0,5 büyüme kaydettikten sonra, bu yılın ikinci çeyreğinde büyümenin mayıs ayında beklenenden daha düşük seviyede ve sönük olması bekleniyor. “ ifadelerine yer verildi. 

Tutanaklarda Brexit konusunda bir anlaşmaya varılması halinde fiyatlarda gelecek beş yıl boyunca yukarı yönlü bir baskının oluşabileceği, enflasyonun yüzde 2 hedefinde tutulabilmesi için politika faizinin bir miktar daha artırılmasına ihtiyaç duyulabileceği belirtildi.

Gelecekte politika faizinde gelebilecek olası artırımların, kademeli ve sınırlı kapsamda olabileceğinin altının çizildiği tutanaklarda, “Eğer anlaşmasız Brexit gerçekleşirse, politika faiz kararımızın yukarı yönlü fiyat baskılarını, sterindeki olası değer kayıplarını, şirketlerin mal ve ürün tedarikinden azalmayı ve harcamalardaki aşağı yönlü baskıyı dengelemesi gerekecektir” ifadeleri yer aldı. 

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