İngiltere kripto paralara ilişkin inceleme başlatıyor

İngiltere'de Perşembe günü yapılan bir açıklamaya göre Parlamento'nun Hazine Komitesi Bitcoin ve benzerlerinin bankalar ve tüketiciler üzerindeki etkisini inceleyecek ve kripto paraların eninde sonunda geleneksel paraların yerini alıp alamayacağını değerlendirecek.

Hükümet, şeffaflığı ve izlenebilirliği düşük olan piyasanın üstesinden gelmeye çalışıyor; 11 üyeli komite, kripto paraların nasıl denetleneceğini araştıracak.

Muhafazakar Parti'den kanun yapıcı ve aynı zamanda komitenin başkanı olan Nicky Morgan, “İnsanlar Bitcoin gibi kripto paraların giderek daha fazla farkında oluyor ama şu anda İngiltere'de regüle edilmediklerinin farkında değiller.” dedi.

Morgan, inovasyonu boğmadan tüketici ve işletmeleri koruma arasında doğru dengeyi bulmanın hayati önemde olduğunu vurguladı.