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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
02.05.2019 - 15:24, Son Güncelleme:

İngiltere faizi değiştirmedi

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İngiltere faizi değiştirmedi

İngiltere Merkez Bankası (BoE) politika faiz oranını yüzde 0,75 seviyesinde sabit tuttu.

İngiltere Merkez Bankası’nda yapılan açıklamada para politikası faizinin değiştirilmeyerek yüzde 0,75 seviyesinde, varlık alım hedefinin de 435 milyar sterlinde sabit tutulduğu ifade edildi. 

Para Politikası Kurulu (PPK) tutanaklarında politika faiz oranının ve tahvil alım hedefinin sabit tutulması kararlarının oy birliği ile alındığı bildirildi. 

Açıklamada, Brexit konusundaki değişen beklentiler nedeniyle yakın vadede verilerdeki oynaklığını sürebileceği belirtildi. 

İngiltere’nin 2019'ın ilk çeyreğinde ekonomik büyümesinin yüzde 0,5 seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, "Bu kısmen İngiltere’deki ve Avrupa Birliği’deki şirketlerin Brexit öncesinde beklentin üzerinde stoklama yapmasının bir yansıması. Bu katkının geçici olması bekleniyor. İkinci çeyrekte büyümenin yüzde 0,2'ye gerilemesi bekleniyor." ifadelerine yer verildi. 

Para Politikası Kurulu tutanaklarında Brexit kaynaklı belirsizliklerin kademeli olarak azalmasının ve küresel büyümenin dengelenmesinin, gelecek yıl İngiltere'de ekonomik büyümenin artmasının beklendiği kaydedildi. 

Açıklamada ayrıca enflasyonun mart ayında İngiltere Merkez Bankasının yüzde 2 olan hedef seviyesinin altında, yüzde 1,9 olarak gerçekleştiği anımsatıldı. 
Bunun büyük oranda beklenenden daha zayıf seyreden petrol fiyatlarının bir yansıması olduğu belirtilen açıklamada, büyüme tahminlerinde de yukarı yönlü güncellemeler yapıldığı ifade edildi. 

Açıklamada, İngiltere’nin yıl sonu büyümesi tahmininin yüzde 1,2'den yüzde 1,5', 2020'de yüzde 1,5'ten yüzde 1,6'ya ve 2021'de yüzde 1,9'dan yüzde
2,1'e yükseltildiği aktarıldı. 

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