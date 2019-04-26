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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
26.04.2019 - 07:28, Son Güncelleme:

İngiltere Airbus’ın üreteceği Türksat uydularını destekleyecek

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İngiltere Airbus’ın üreteceği Türksat uydularını destekleyecek

İngiltere Uluslararası Ticaret Bakanı Liam Fox, İngiliz hükümetinin Türksat ile Airbus şirketi arasında 2 adet iletişim uydusu ve 1 adet yer istasyonu üretilmesi için yapılan anlaşmayı mali olarak destekleyeceğini açıkladı.

İngiltere Uluslararası Ticaret Bakanı Liam Fox, "İngiltere İhracat Finansman Kuruluşu, Türksat için 2 uydu ve 1 yer istasyonu imal edilmesi ve teslimine yönelik yaklaşık 500 milyon dolar (388 milyon İngiliz sterlini) değerindeki Airbus Savunma ve Uzay Sözleşmesi'ni destekleyecektir." ifadesini kullandı. 
Türksat Üst Yöneticisi Cenk Şen ise daha önce konuya ilişkin olarak söz konusu uyduların Türkiye, Orta Doğu, Avrupa ve Afrika’daki bazı bölgelerde televizyon ve geniş bant veri hizmetlerinin geliştirilmesi için kullanılmasının planlandığını bildirmişti. Havacılık ve uzay şirketi Airbus, Almanya, Fransa, İspanya, İngiltere ve Hollanda ortaklığında faaliyetlerini sürdürüyor. 

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