‘İngilizce konuş’ dediler kürsüden indi

TÜRK Sanayi-cileri ve İş İnsanları Derneği’nin (TÜSİAD) 2012 yılından bu yana düzenlediği ‘Çin’i Anlamak, Çin ile İş Yapmak’ başlıklı konferans dün skandala sahne oldu. Konferansa ana tema konuşmacısı olarak katılan Almanya’nın 2010-2012 yılları arasında Cumhurbaşkanı olan ve KOBİ’ler Küresel Birliği (GASME) Global Başkanı Christian Wulff, kürsüye çıkarak Almanca konuşmaya başladı. Bu sırada görevliler Wulff’tan Almanca-Türkçe çevirmen olmadığı gerekçesiyle İngilizce konuşmasını istediler.

ALMANCA’DAN TÜRKÇE’YE TÜRKÇE’DEN İNGİLİZCE’YE

Bunun üzerine eski Almanya Cumhurbaşkanı Wulff, “Umarım gelecek yıl konuşmamı Almanca-Türkçe çevirmenle yapabilirim. Üzgünüm ama bu konuşmayı şu anda İngilizce yapmam mümkün değil. Konuşmamın Almanca’dan Türkçe’ye ve Türkçe’den İngilizce’ye çevirilebileceği söylenmişti. Ben de şimdi bundan sonraki oturumun bensiz yapılmasını öneriyorum” diyerek kürsüden indi. Salonda buz gibi bir hava eserken Alman konsolosluğu yetkilileri TÜSİAD Genel Sekreteri Bahadır Kaleağası ve organizasyon ekibine sitem etti.

BİR BİLEN ÇEVİRSİN ÖNERİSİ

Alman yetkililer konuşmanın Almanca yapılacağının bilgisini önceden verdiklerini ve uygun çevirmen tahsisinin TÜSİAD’ın sorumluluğunda olduğunu vurgularken TÜSİAD yetkilileri konuşmanın İngilizce yapılacağının bildirildiği yönünde ısrar etti. Alman yetkililer iyi Almanca bilen bir izleyicinin çeviri yapması önerisini de ‘Konuşacak olan bir cumhurbaşkanı’ diyerek reddettiler.

1 GÜN ÖNCE ALMANCA’DAN ÇEVİRİ

Bu arada önceki gün Wulff’un TÜSİAD üyeleriyle kapalı bir oturumda bir araya geldiği, bu toplantıda Almanca konuştuğu ve Türkçe’ye çevirinin de olduğu öğrenildi.