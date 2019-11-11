İngiliz turistlerin gözdesi Muğla'da turizmciler gelecek sezondan umutlu

Marmaris, Bodrum ve Fethiye gibi önemli destinasyonlarına sahip Muğla, İngiliz turistlerin gözde turizm merkezleri arasında ilk sırada yer alıyor.

Muğla, turizm çeşitliliği, kültürel varlıkları ve muhteşem doğasıyla yerli ve yabancı misafirlere unutulmaz bir tatil imkanı sunuyor. Deniz, kum ve güneşinin yanı sıra farklı medeniyetlere ait izleri bünyesinde barındıran kent, bölgenin kültür turizmine de katkı sağlıyor.

Türkiye'nin bin 480 kilometreyle en uzun kıyı şeridine sahip ili Muğla'da tesisleriyle de üst düzey konaklama imkanıyla çok sayıda yabancı ziyaretçiyi ağırlıyor. Muğla, özellikle son yıllarda İngiliz turistlerin en çok tercih ettiği tatil merkezi oldu. AA muhabirinin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, ülke bazında değerlendirildiğinde Muğla'ya gelen turistler arasında İngilizler ilk sırada yer aldı. İngilizleri sırasıyla, Rusya, Ukrayna ve Almanya vatandaşları izledi. Bu yılın 9 ayında kente gelen İngiliz turist sayısı 1 milyon 22 bin 571 oldu.

"İNGİLTERE'DE 21 ŞEHİRDEN DALAMAN'A UÇAK KALKIYOR"

YDA Dalaman Havalimanı Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Güvenç, AA muhabirine, Londra'da düzenlenen fuarda, tur operatörlerin yöneticileriyle görüşme yaptıklarını, bölgeye gelecek İngiliz turistlerin koltuk sayılarının yükseltildiğini söyledi. Uygun pazar şartlarının oluşmasıyla planlanan koltuk sayısının 500 binin üzerine çıktığını aktaran Güvenç, bu rakama British Airways ile THY'nin uçuş planlaması sayılarının dahil olmadığını ifade etti.

Thomas Cook'un faaliyetine son vermesiyle boşalan alanın diğer tur operatörlerine fırsat oluşturduğunu vurgulayan Güvenç, "İngiltere'de 21 şehirden Dalaman'a uçak kalkıyor. Yılda bir milyona yakın İngiliz Muğla'ya tatile geliyor. Yaklaşık 5 bin aile bölgeden ev alarak yıl boyunca burada yaşıyor. Bütün bunlar hava yolu ve uçak şirketleri için büyük fırsat oluşturmakta." diye konuştu.

"MARMARİS'E GELEN TURİSTLERİN YÜZDE 75'İ İNGİLİZ"

Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu da İngiltere'nin Marmaris'in en büyük pazarı olduğunu bildirdi.

İngilizler için Marmaris, Dalaman ve Fethiye'nin çok popüler bir destinasyon olduğuna dikkati çeken Bülbüloğlu, Marmaris'e gelen turistlerin yüzde 75'ini İngilizlerin oluşturduğunu dile getirdi.

Marmaris turizminin İngiliz pazarıyla büyüdüğüne değinen Bülbüloğlu, şunları kaydetti:

"İspanya'dan sonra en çok tercih ettikleri ve bilinirliği en yüksek yer Marmaris. Dolayısıyla İngiltere pazarı bizi çok ilgilendiriyor ve çok önemsememiz gereken bir pazar. Bu yıl Türkiye turizminde zıplama yılı oldu. 2019 çok güzel başladı. Her şey de çok güzel gitti. Geçtiğimiz hafta İngiltere'deki turizm fuarında gördük ki ülkemize ilgi var. Rakiplerimiz İspanya fiyat indiriyor, Yunanistan fiyat yükseltmedi. Buna rağmen İngilizler Türkiye'yi tercih ediyor. 2019 yılındaki büyüme 2020'de daha da artacak. Akdeniz'in parlayan yıldızı Türkiye 2020'de daha güzel bir yıl geçirecek."

Güneyde kasımda bile sahil turizminin etkin olduğunu belirten Bülbüloğlu, turistlerin Marmaris'te deniz keyfi yaptıklarını söyledi. Bölgenin 4-5 milyon turisti 12 ay boyunca ağırlayacak kapasitesi, iklimi ve güzelliği bulunduğuna işaret eden Bülbüloğlu, "Çok güzel koyumuz ve denizimiz var ki kimseye nasip olmaz. Birçok ülkede kar yağıyor, biz hala denize giriyoruz. Çok güzel doğa ve misafirperverlik var. Uygun fiyat üstün nitelikli konaklama tesisleri var. İngilizler neden tercih etmesin ki." değerlendirmesinde bulundu.

"GELECEK YIL MARTIN REZERVASYONLARI YAPILDI"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Marmaris Bölge Temsil Kurulu Başkanı Suat Esin ise İngiliz turistin, deniz, güneş, kum ve eğlenceyi sevdiğini ifade etti. İngilizlerin tekne ve jeep safari turlarını sevdiğini aktaran Esin, "Önümüzdeki yıl da mart ayı itibarıyla rezervasyonlar yapıldı. Marmaris bölgesinde aradığı tatil imkanını çok rahat buluyorlar. Marmaris bölgesi İngiliz turistle özdeşleşmiş durumda." dedi.