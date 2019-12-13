İngiliz sterlini Johnson’ın seçim zaferiyle değer kazandı

İngiltere’de dün yapılan genel seçimde Muhafazakar Parti’nin tek başına iktidara gelmesinin kesinleşmesiyle İngiliz sterlini değer kazandı.



İngiltere'de yapılan erken genel seçimde Başbakan Boris Johnson liderliğindeki Muhafazakar Parti tek başına iktidara gelmesinin ardından İngiliz sterlini yerel saatle 10.17’de ABD doları karşısında yüzde 1,88 değer kazanarak 1,3409’a yükseldi.



Sterlin, Avro karşısında yaklaşık son üç buçuk senenin en yüksek seviyesine yükselerek 1,2080 seviyesine ulaştı.



İngiltere’de FTSE-100 endeksi ise yüzde 1,58 yükselerek 7388,15 seviyesini gördü.



Ülkenin önde gelen bankalarından Barclays’in hisseleri yüzde 8, Royal Bank of Scotland’ın hisseleri yüzde 11 ve Lloyds’un hisseleri yüzde 6 değer kazandı.

Brewin Dolphin şirketinde Varlık Yönetim Araştırmacısı olan Guy Foster, seçim sonuçlarının ekonomiye ilişkin riskleri azalttığını bildirdi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson ilk açıklamasında, "Bu aşamada, bu tek ulus Muhafazakar Parti Hükümeti'ne, sadece Brexit'in gerçekleştirilmesini sağlamak değil, aynı zamanda bu ülkeyi birleştirmek ve ilerletmek için de yeni ve güçlü bir yetki verildiği görünüyor." dedi. Çalışmaya bugünden itibaren başlayacaklarını söyleyen Johnson, "31 Ocak'ta AB'den ayrılacağız. Aması, şartı yok." diye konuştu.

İngiltere'de dün yapılan erken genel seçimde, Johnson liderliğindeki Muhafazakar Parti şu ana kadar parlamentodaki 650 sandalyeden 363'ünü kazandı.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi ise 203 milletvekili çıkarabildi. Ülkedeki 650 seçim bölgesinden 648'inde oy sayımı tamamlandı.