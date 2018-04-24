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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
AA
24.04.2018 - 15:56, Son Güncelleme:

İngiliz şirketten Adıyaman'a 'güneş parkı'

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İngiliz şirketten Adıyaman'a 'güneş parkı'

10 megavat kurulu güce sahip tesis, bin 300 apartmanın yıllık enerji tüketimine eş güneş elektriği üretecek. Hem Türkiye hem de komşu ülkelerde yatırımlarımız devam edecek" dedi.

erkezi İngiltere'de bulunan Hive Energy şirketinin Türkiye Genel Müdürü Tolga Metin, Türkiye'nin, günde 7,2 saate ulaşan güneşlenme süresiyle güneşten elektrik enerjisi üretilmesinde en ideal ülke konumuna geldiğini belirterek, "Bu doğrultuda, 11 milyon dolarlık doğrudan yabancı yatırım olarak kurduğumuz Adıyaman Güneş Parkı projemizle elektrik üretimine başladık.

10 megavat kurulu güce sahip tesis, bin 300 apartmanın yıllık enerji tüketimine eş güneş elektriği üretecek." dedi.Metin, yaptığı açıklamada, şirket tarafından İngiliz Ticaret Odası'nın desteği ve rehberliğinde hem Türkiye hem de İran'da iş geliştirme hedefleri belirlendiğini söyledi.

 Bu hedefler doğrultusunda bölgedeki ekonomik potansiyeli fark ederek 2015'te Ankara'da ofis açıldığını ve çalışmalara hız verildiğini anlatan Metin, şirketin Türkiye'deki ilk yatırımı olan Adıyaman Güneş Parkı ile ekonomiye ve yerel halka fayda sağlamayı amaçladıklarını kaydetti.

Günde 7,2 saate ulaşan yıllık ortalama güneşlenme süresi

Metin, şirketin Birleşik Krallık'ta güneş parkı projelerindeki uzmanlığı ile tanındığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Günde 7,2 saate ulaşan yıllık ortalama güneşlenme süresi, coğrafi ve politik avantajları, güneş enerjisi üretimi için Türkiye’yi en ideal ülke konumuna getiriyor. Bu rakamlar, ülkenin tükettiği tüm elektriği karşılamaya yeteceğini gösteriyor. Biz de bu doğrultuda, 11 milyon dolarlık doğrudan yabancı yatırım olarak kurduğumuz Adıyaman Güneş Parkı projemizle elektrik üretimine başladık. 10 megavat kurulu güce sahip tesis, bin 300 apartmanın yıllık enerji tüketimine eş güneş elektriği üretecek.

Şubat ayında elektrik üretimine başlayan tesisin üretimi yaklaşık 18 milyon kilovatsaat seviyesinde, temiz ve çevre dostu bir üretim olacak. Üretilen yeşil enerji aynı zamanda karbondioksit salımını yılda 10 bin 800 ton azaltacak. Kısa vadede inşaat sürecinde 40 kişiye istihdam yaratan proje, 25 yıllık ömrü içinde 10 kişiye daha bakım alanında iş imkanı sağlayacak."Projenin planlama ve inşaat aşamalarında yerel iş gücünü, materyal ve servisleri değerlendirmeye büyük önem verdiklerini aktaran Metin,

 Hive Energy çeşitli sahalarda yatırımlara devam ederken, İngiltere'nin 300 megavatlık ilk "süper güneş parkını" geliştiriyor.

Küresel çapta 7 ofisi olan şirketin, ayrıca toplam 2 bin 500 megavatın üzerinde bir güneş enerjisi üretim kapasitesi için proje teklifleri bulunuyor.

 

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