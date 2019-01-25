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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
25.01.2019 - 07:59, Son Güncelleme:

İngiliz şirketler anlaşmasız Brexit’e hazır değil

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İngiliz şirketler anlaşmasız Brexit’e hazır değil

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mark Carney, İngiltere şirketlerin ülkenin Avrupa Birliği’nden anlaşmasız bir şekilde çıkmasına karşı hazırlıklı olmadığını söyledi.

İsviçre’nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomi Forumu’nda konuşan İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mark Carney, “Bir dizi lojistikle ilişkili çözülmesi gereken sorun söz konusu. Oldukça görünür bir şekilde şirketler (anlaşmasız ayrılığa) hazır değil." ifadesini kullandı.

Carney öte yandan İngiltere’nin bankacılık sektörünün İngiltere’nin AB’de anlaşmasız bir şekilde ayrılması da dahil olmak üzere her tür senaryoya karşı hazırlıklı olduğunu söyledi.

Carney, “Referandumdan hemen sonraki gün her ne şekilde olursa olsun Brexit için hazırlanmaya başladık. Merkez Bankası için en kolay ve en önemli şey geçiş süreci olmaksızın sert bir Brexit için hazırlık yapmaktı. Biz de sektör olarak buna yönelik hazırlıklarımızı yaptık.” değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere’nin Uluslararası Ticaret Bakanı Liam Fox da dün Davos’ta yaptığı açıklamada, "Anlaşmaya varmamız konusunda büyük olasılık mevcut. Eğer anlaşma olmazsa herkesin kaçınmak istediği anlaşmasız ayrılık olacak." ifadelerini kullanmıştı.

Başbakan Theresa May, "B Planı" olarak sadece muhalefet partileri, sivil toplum kuruluşları, iş çevreleri ve sendikalarla geniş tabanlı bir danışma sürecine gireceğini, şekillenen taleplere göre de AB ile bazı noktaları yeniden müzakere edeceğini açıklamıştı.

May, parlamentoda 29 Ocak'ta oylanmak üzere içeriği boş "nötr" bir önerge sunarken, muhalefet partileri de Brexit'in ertelenmesinden yeni referandum yapılmasına uzanan bir dizi değişiklik teklifini parlamentoya iletmişti ancak siyasi gözlemciler Brexit'e ilişkin hiçbir çözüm seçeneği üzerinde İngiliz parlamentosunda salt çoğunluğun sağlanamayacağı görüşünü dile getiriyor. Muhalefet partileri, öncelikli amaçlarını İngiltere'nin AB'den anlaşmasız ayrılmasını engellemek olarak ortaya koyuyor.

May'in AB ile kasım ayında vardığı Brexit anlaşması geçen hafta İngiliz parlamentosunda yapılan oylamada 202'ye karşı 432 oyla reddedilmişti.
Normal sürecin işlemesi halinde İngiltere 29 Mart'ta AB'den resmen ayrılmış olacak.

İngiltere'de 23 Haziran 2016'da yapılan referandumla AB'den ayrılma kararı alınmıştı.

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