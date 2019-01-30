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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
30.01.2019 - 14:41, Son Güncelleme:

İngiliz şirketler AB'den anlaşmasız ayrılmaya hazırlanıyor

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İngiliz şirketler AB'den anlaşmasız ayrılmaya hazırlanıyor

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma sürecine ilişkin şirketler yeni aksiyon almaya başladı.

İngiliz Sanayi Konfederasyonu (CBI) Başkanı Carolyn Fairbairn, İngiliz şirketlerin İngiltere’nin Avrupa Birlği’nden (AB) anlaşmasız ayrılma olasılığına karşı hazırlıklarını artırdığını belirtti.

CBI’dan yapılan yazılı açıklamada Başkan Carolyn Fairbairn'in görüşlerine yer verildi.

İngiliz şirketlerin olası anlaşmasız çıkışa ilişkin hazırlıklarını artırdığına dikkati çeken Fairbairn, İngiliz parlamentosunda dün yapılan önerge oylamalarının sonucunun İngiltere’de iş dünyasındaki endişe ve gerilimi daha da artırdığına vurgu yaptı.

Fairbairn, "İngiliz parlamentosunun anlaşmasız Brexit’in gerçekleşmemesini öneren tavsiye nitleliğindeki önergesi parlamentonun çoğunluğu tarafından desteklenmesine rağmen, önerge anlaşmasız çıkışı masadan kaldırmıyor.

Bir stratejiden ziyade bir temenni niteliğinde." yorumunu yaptı.

Kuzey İrlanda ve İrlanda arasında İngiltere’nin AB’den çıkışı sonrasında sınır oluşturulması olasılığının halen yüksek olduğuna işaret eden Fairbairn, “Anlaşmasız ayrılık şu anda (İngiliz şirketler tarafından) yönetilebilir bir durum değil.” İfadesini kullandı.

AB referandumunun yapıldığı Haziran 2016'dan bu yana yatırım planlarını rafa kaldıran pek çok şirket, belirsizliklerin yüksek olması nedeniyle operasyonlarının bir bölümünü alternatif ülkelere kaydırmaya başladı.

Bunun son örneği, İngiltere'nin dünyaca ünlü ev aletleri markası Dyson'ın, geçen hafta açıkladığı, yönetim merkezini İngiltere'den Singapur'a taşıma kararı oldu. Şirket, daha önce, Singapur’da kuracağı bir tesis ile elektrikli otomobil üretimine başlayacağını, ilk aracın ise 2021 yılında piyasaya sürülmesinin planlandığını duyurmuştu.

İngiltere’nin 182 yıllık feribot ve denizcilik nakliye şirketi P&O da geçen hafta, İngiltere’deki araçların kaydının Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ne geçirilmesine karar verildiğini açıkladı.

Dünyaca ünlü teknoloji şirketi Sony ise Avrupa operasyonlarının yönetim merkezinin Londra’dan Amsterdam’a taşınmasına karar vermişti. İngiliz parlamentosu dün Başbakan Theresa May'in Brexit sürecine ilişkin desteklenmesini istediği teklifi kabul etti. Parlamento dünkü oylamada tavsiye niteliği taşıyan Brexit'ten kaçınılmasını öngören teklifi de kabul etti.

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