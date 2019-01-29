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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
29.01.2019 - 09:31, Son Güncelleme:

İngiliz perakendecilerden Brexit uyarısı

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İngiliz perakendecilerden Brexit uyarısı

İngiliz Perakendeciler Birliği: "AB’den anlaşmasız bir şekilde ayrılık halinde ülkenin gıda güvenliği tehlikeye girebilir. Ürün seçenekleri ve kalitesinde sorunlar yaşanabilir, fiyatlar artabilir. İngiltere’nin perakende ürünlerin ithalatında Avrupa Birliği’ne ihtiyacı var. Anlaşmasız ayrılık durumunda perakende sektörü tedarik zinciri riske girebilir" uyarısında bulundu.

İngiliz Perakendeciler Birliği (BRC), İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) anlaşmasız ayrılması halinde ülkede kısa vadede perakende ürünlerinin fiyatlarının artabileceği, gıda güvenliğinin tehlikeye gireceği ve market raflarının boş kalacağı uyarısında bulundu.

BRC’den yapılan açıklamada, taze perakende ürünlerin depolanmasının mümkün olmadığı, İngiltere’nin perakende ürünlerin ithalatında Avrupa Birliği’ne ihtiyacı olduğu belirtildi.

İngiltere’nin AB’den anlaşmasız bir şekilde ayrılması halinde ülkenin gıda güvenliğinin tehlikeye girebileceği belirtilen açıklamada, ürün seçenekleri ve kalitesinde sorunların yaşanabileceğinin ve fiyatların artabileceğinin altı çizildi.

Açıklamada, “Müşterilerimizin İngiltere’nin AB’den anlaşmasız bir şekilde ayrılmasının etkilerini hissedecek öncelikli grupta olmasından dolayı oldukça endişeliyiz. İngiltere’nin AB’den anlaşma olmadan ayrılması halinde Fransa sınırından İngiltere’ye olan nakliye trafiği yüzde 87 seviyesinde azalabilir."
İngiltere’de tüketilen toplam gıdanın yaklaşık üçte birinin AB’den ithal edildiği belirtilen açıklamada, “Mart ayında durum daha kötü hale gelecek.

İngiltere’nin sezon üretimi sonlanacak. Mart ayında İngiltere, ihtiyacı olan marulun yüzde 90’ını, domatesin yüzde 80’ini, meyvenin yüzde 70’ini AB’den ithal ediliyor.” ifadelerine yer verildi.

Bazı gıdaların stoklanabileceği, fakat taze gıda ithalatında bu durumun söz konusu olmadığı vurgulanan BRC açıklamasında, “Acil durum planları üzerinde çalışmamıza rağmen tedarik zincirimizdeki riskleri azaltmak mümkün değil. Brexit sürecinin anlaşmasız bir şekilde sonuçlanması halinde hizmetlerimizin ciddi şekilde aksamasından endişe ediyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere’nin AB’den anlaşmasız çıkış yapması halinde Dünya Ticaret Örgütü’nün (WTO) kurallarına göre ticaret yapması gerekecek.

WTO kuralları çerçevesinde AB’nin birçok tarım dışı ürüne yönelik uyguladığı gümrük vergisi yaklaşık yüzde 2,6 seviyesinde. Bununla birlikte bazı sektörlerde bu oran oldukça yükselebiliyor. WTO kurallarına göre ticaret yapılması halinde otomotiv ve otomotiv yedek parçaları sınır geçişinde yüzde 10 gümrük vergisine tabi tutuluyor, süt ve süt ürünlerinde vergi oranı yüzde 35,4’e kadar çıkabiliyor.

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