İngiliz Parlamentosu Brexit beklentilerine inanmıyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleriİngiliz Parlamentosu Brexit beklentilerine inanmıyor
GeriEkonomi İngiliz Parlamentosu Brexit beklentilerine inanmıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
13.02.2019 - 07:08, Son Güncelleme:

İngiliz Parlamentosu Brexit beklentilerine inanmıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İngiliz Parlamentosu Brexit beklentilerine inanmıyor

İngiliz Parlamentosu'nun Hazine Komitesi, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasının ekonomik büyümeye katkı sunacağı beklentilerinin inandırıcı olmadığını vurguladı.

Komiteden yapılan açıklamada, İngiltere Maliye Bakanı Philip Hammond tarafından daha önce bütçe düzenlemeleri kapsamında açıklanan bazı beklentilerin inandırıcı olmadığı belirtildi. 

Açıklamada, İngiltere'nin bütçe açığının tamamen kapatılması hedefinin inandırıcı olmadığı ve bunun hedef olarak gösterilmesinden vazgeçilmesi gerektiği bildirildi. 

İngiltere'nin AB'den ayrılmasının ardından Maliye Bakanı Hammond'ın ifadesinin aksine, ekonomik büyümeye katkı sunmasının beklenmediği vurgulandı. 
İngiltere'nin normal koşullarda bütçe açığını 2023-2024 döneminde kapatabileceği belirtilirken, Maliye Bakanı Hammond'ın ise başta ülkenin sağlık sistemi olmak üzere kamu harcamalarını artırarak bunu zorlaştırdığı kaydedildi. 

Açıklamada, "Bu mali hedefin (bütçe açığının kapatılması) herhangi bir inandırıcılığı yok. Parlamento, hükümeti sorumlu tutabilir. Bir sonraki bütçe düzenlemelerinde hükümetin politikalarını ve önceliklerini doğru yansıtacak şekilde düzenlenmeli." ifadesi yer aldı. 


Hazine Komitesi Başkanı Muhafazakar Partili Milletvekili Nicky Morgan, konuya ilişkin olarak, "Bütçe Sorumluluk Ofisi (OBR) zaten düzgün bir çıkışı öngörüyor. İngiltere'nin anlaşmasız ayrılıktan kaçınmasının sonucunda gelecek tahminlerin ötesinde bir katkı olmayacak." değerlendirmesinde bulundu. 
İngiltere Maliye Bakanı Hammond, hafta başında yaptığı açıklamada İngiltere'nin AB ile ayrılık konusunda iyi bir anlaşmaya varması durumunda bunun ekonomiyi destekleyici yönde bir etki yapacağını söylemişti. 

İngiliz ekonomisi geçen yıl itibarıyla son altı yılın en düşük performansını göstererek, yüzde 1,4 seviyesinde büyüme kaydetti. 

İngiltere Merkez Bankası geçen hafta yaptığı açıklama ile 2019 yılı büyüme beklentisini yüzde 1,7'den yüzde 1,2'ye, 2020 yılı büyüme beklentisini ise yüzde 1,7'den yüzde 1,5'e indirdiğini duyurmuştu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Bakan Kurum: Her ilimize en az bir millet bahçesi yapma hedefiyle yola çıktık

Bakan Pekcan Davos temaslarını değerlendirdi

Almanya’da saksıda gördü, köyünde yetiştirmeye başladı

Gurbetçi olarak geldi! "Made in Turkey" imzasını dünyaya tanıtıyor