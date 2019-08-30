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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
30.08.2019 - 07:52, Son Güncelleme:

İngiliz otomotiv sektörünün üretimi daraldı

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İngiliz otomotiv sektörünün üretimi daraldı

Ülkede, otomotiv sektörünün üretimi temmuz ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 10,6 seviyesinde daraldı

İngiliz Motorlu Araç Üreticileri Topluluğu (SMMT), ülkede otomotiv sektörünün üretimine ilişkin rakamları açıkladı. Açıklamaya göre İngiltere’de otomotiv sektörünün üretimi temmuz ayında geçen yılın aynı ayında kıyasla yüzde 10,6 daraldı. 

Ülkede geçen yılın temmuz ayında 121 bin 51 adet olan toplam araç üretimi, bu yılın temmuz ayında 108 bin 239’a geriledi. 

İngiltere’nin temmuz ayında toplam araç ihracatı da geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 14,6 daraldı. 

Ülkede geçen yılın temmuz ayında ihracat pazarları için üretilen araç sayısı 101 bin 650’den, bu yılın temmuz ayında 86 bin 858’e geriledi. 

İngiltere’de otomotiv üretimi, ülkenin Avrupa Birliği’nden (AB) çıkış sürecindeki belirsizlikler nedeniyle son 18 aydır aralıksız olarak daralma yaşıyor. 

SMMT açıklamasında değerlendirmelerine yer verilen SMMT Üst Yöneticisi Mike Hawes, “İngiltere’de araç üretiminde bir ay daha daralmayla karşılaşmış olmamız ciddi şekilde endişe verici. Sektörümüz büyük ölçüde ihracata dayalı ve sert küresel rüzgarlarla karşı karşıyayız. Ticaret savaşları artıyor, talep düşüyor ve ciddi teknolojik değişimler yaşanıyor.” dedi. 

İngiltere’de Brexit kaynaklı belirsizliklerin devam ettiğinin altını çizen Hawes, “İngiliz pazarı da zayıf durumda. İngiltere’nin küresel rekabetçiliğinin sürdürülmesini sağlamak hiç bu kadar önemli olmamıştı. Bu yüzden en kısa zamanda yatırımların önünü açacak, sektörümüzün uzun vadeli geleceğini koruyacak bir Brexit anlaşmasına ihtiyacımız var. “ ifadelerini kullandı. 

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